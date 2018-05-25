Segezha Group и SAP протестируют сценарии индустрии 4.0

Segezha Group (входит в АФК «Система») и SAP подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий для бизнеса. Документ подписали президент, председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин и генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова.

По соглашению, SAP становится технологическим партнером группы компаний. Segezha Group в свою очередь планирует программу цифровой трансформации на базе решений SAP в 2018-2019 гг.

На первом этапе компании-подписанты договорились реализовать пилотные проекты по индустрии 4.0 на платформе SAP. Приоритетные прикладные направления пилотов – оптимизация параметров варки целлюлозы на Сегежском ЦБК в Карелии, прогноз параметров качества целлюлозы на входе в бумагоделательную машину, прогнозирование и предотвращение обрывов бумаги на БДМ Сегежского ЦБК.

Дальнейшие планы цифровой трансформации объединяют два направления: «цифровое ядро» компании на базе S/4HANA и сценарии индустрии 4.0 с использованием машинного обучения, интернета вещей, предиктивной аналитики. В совокупности эти технологии помогут Segezha Group переосмыслить все процессы на производстве и выстроить наиболее эффективное управление активами, отношениями с поставщиками и сотрудниками по современным сценариям.

«В развитии производства наша компания взяла курс на диджитализацию своих активов, – сказал в ходе церемонии подписания соглашения президент Segezha Group Михаил Шамолин. – Цель нашей совместной работы с SAP – создание и внедрение умных технологий начиная с производства. Мы хотим сделать продукцию высоких переделов лесной индустрии интеллектуальной и массовой».

«Цифровой завод, безаварийное производство, цифровая логистика, управление в реальном времени – эти идеи нам предлагает цифровая экономика. Более того, мировая лесная промышленность уже адаптировала многие из этих сценариев к задачам отрасли. В компаниях Mondi и Felix Schoeller, например, уже есть практики умной логистики и управления производством в реальном времени. Мы планируем наладить обмен опытом, вовлекая Segezha Group в это сообщество», – сказала на ПМЭФ генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова.