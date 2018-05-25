Сбербанк сократил время обработки платежей до минуты

Сбербанк уменьшил среднее время перевода средств между двумя корпоративными клиентами в «Сбербанк Бизнес Онлайн» всего до одной минуты.

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов во время выступления на панельной сессии «Малый и средний бизнес: приоритеты известны, как достигать?», прошедшей в первый день Петербургского международного экономического форума отметил: «Скорость осуществления платежей всегда была одним из наших главных конкурентных преимуществ. Мы понимаем, что самое главное для клиентов — это время, а клиент знает, что его платеж будет доставлен практически мгновенно. А с новым цифровым стандартом внутренних переводов Сбербанк вполне можно назвать банком моментальных транзакций».

Специалистами банка были завершены технологические преобразования, которые позволили сократить время обработки платежей внутри Сбербанка более чем в два раза. Теперь корпоративные клиенты смогут рассчитываться между собой в рамках платежной системы Сбербанка максимально оперативно.

Ранее цифровой стандарт внутреннего перевода на счет юридического лица в любой российский субъект составлял не более 3 минут.

Таким образом, банк сделал очередной шаг к достижению своей стратегической цели по развитию платежной системы Сбербанка к 2020 году.