Samsung Electronics объявила о коммерческой готовности 5G

Samsung Electronics объявила о проведении заключительной конференции консорциума 3GPP, в рамках которой утвердили стандарты технологий 5G, необходимые для коммерческого внедрения сетей пятого поколения.

В конференции приняли участие около полутора тысяч экспертов от компаний, специализирующихся на разработке и производстве чипсетов, мобильных устройств и оборудования, включая Samsung, Qualcomm, а также представителей компаний сотовой связи, таких как Verizon, AT&T, NTT DoCoMo, KT и SK Telecom.

«Консорциум 3GPP завершил процедуры по принятию стандарта 5G, который, в том числе, основан на инновационных технологиях, разработанных Samsung, – сказал Сёнгван Чоу (Seunghwan Cho), исполнительный вице-президент Samsung Research. – Это позволит начать коммерциализацию мобильных сетей пятого поколения, которые будут основной инфраструктурой четвертой промышленной революции».

В конференции принимали участие рабочие группы по развитию беспроводных технологий для мобильных сетей пятого поколения, они же определили финальный набор технологий для первого коммерческого внедрения 5G. Сюда относятся технологии беспроводного доступа 5G, обеспечивающие сверхскоростную передачу данных с ультранизкими задержками, а также методология тестирования терминалов 5G на соответствие стандартам.

Рабочая группа RAN4, возглавляемая Samsung, работает над формированием требований к техническим характеристикам радио подсистем терминалов 5G и к производительности базовых станций, в том числе в диапазонах 3,5ГГц и 28ГГц. Эти требования лягут в основу регуляторных актов, которые будут регламентировать использование спектра 5G, когда начнется массовый запуск коммерческих сетей пятого поколения в Коре, США и в Японии.

В декабре прошлого года консорциум 3GPP одобрил стандарт 5G Non-Standalone (NSA), использующий существующие технологии 4G Long Term Evolution (LTE) в качестве промежуточного звена для перехода к 5G. А после того, как будет одобрен стандарт 5G Standalone (SA), спецификации 5G будут официально утверждены на пленарном заседании консорциума 3GPP, которое состоится в следующем месяце в США.

Samsung является лидером в области сетей 5-го поколения: компания разрабатывает новые технологии, активно участвует в формировании стандартов и занимается патентной деятельностью. В этом месяце Samsung Electronics зарегистрировала 1254 патента и занимает первое место среди компаний-участников консорциума 3GPP по количеству важных патентов, относящихся к стандартам 5G и представленных в Европейскую организацию по стандартизации в области коммуникаций и связи (European Telecommunications Standardization Organization, ETSI).

Начав свои исследования в области 5G в 2012 году, компания уже в 2015 году с успехом продемонстрировала первый в мире сеанс мобильной связи в сети 5G между базовыми станциями, работающими в ультравысокочастотном диапазоне (mmWave). В 2017 году Samsung успешно продемонстрировала возможности коммуникаций в сети 5G в автомобиле, перемещающемся на скорости 200 км/ч, а также впервые в мире продемонстрировала загрузку видео в формате 8K и выгрузку видео в формате 4К обратно в сеть из скоростного поезда.

В январе этого года Samsung подписала коммерческое соглашение с Verizon о разработке решений с фиксированным беспроводным доступом для сетей 5G, в котором Samsung применит свои ведущие отраслевые технологии 5G и будет опираться на свое лидерство в области стандартизации и многочисленные испытания в полевых условиях. В феврале этого года Samsung стала первой в мире компанией, получившей одобрение от Федеральной комиссии по вопросам регулирования связи США на блок радиодоступа 5G и на уличное абонентское оборудование (Customer Premise Equipment, CPE), а в текущем месяце получила одобрение на свой домашний роутер 5G (домашнее абонентское оборудование).