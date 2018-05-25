«Ростелеком» и «Русагро» подписали соглашение о сотрудничестве

«Ростелеком» и «Русагро», один из крупнейших вертикальных агрохолдингов России, подписали соглашение о долговременном сотрудничестве по развитию геоинформационных систем в области сельхозугодий. Подписание состоялось в рамках проходящего в Санкт-Петербурге Международного экономического форума, подписи на документе поставили Председатель совета директоров ГК «Русагро» Вадим Мошкович и президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Соглашение подразумевает, что каждая из сторон в рамках своей профессиональной компетенции при реализации совместных проектов рассмотрит возможность содействия деятельности другой стороны имеющимися в ее распоряжении техническими, финансовыми, кадровыми и иными ресурсами, а также контактами, организационной и методологической поддержкой.

Согласно подписанному документу, «Ростелеком» на базе геоаналитической платформы «РусГИС» предоставит ГК «Русагро» решения для визуализации, мониторинга и автоматизации бизнес-процессов ведения сельскохозяйственной деятельности, с интеграции их с действующими системами и сервисами «Русагро». Подписание соглашения будет способствовать внедрению решений по сбору и анализу данных о состоянии почвы, что позволит повысить урожайность. Соглашение предполагает разработку и внедрение решений для повышения эффективности использования сельскохозяйственных удобрений, мониторинга и контроля движения сельхоз техники, а также выявления и реагирования на инциденты информационной безопасности для ГК «Русагро».

Для достижения целей подписанного соглашения «Ростелеком» и ГК «Русагро» разработают дорожную карту проекта, которую планируется реализовать до 2020 г.