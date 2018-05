Российский футбольный союз и SAP CIS запускают цифровой проект подготовки российских футболистов

Российский футбольный союз и компания SAP CIS объявили о начале сотрудничества в рамках реализации Стратегии развития российского футбола 2030. На базе сервиса SAP Sports One будет создана единая система управления сборным командами и поддержки талантливых футболистов, которая объединит любителей и профессионалов по всей стране.

«В этом году в России состоится грандиозный футбольный праздник, Чемпионат мира, что, безусловно, вызовет рост интереса к футболу среди населения. Мы хотим, чтобы это стало стимулом для развития футбола в стране, и запускаем единую виртуальную систему Smart Football для всех российских футболистов – от школьников и любителей до профессионалов и тренеров, – сказал Александр Алаев, и.о. президента Российского футбольного союза. – Система Smart Football будет состоять из нескольких модулей – для сбора и хранения данных о футболистах, клубах и стадионах, для стандартизации проведения соревнований всех уровней, а также для селекционной работы. Это один из шагов в нашей программе, что поможет повысить конкурентоспособность российских футбольных команд на международном уровне».

«Успех спортсмена сегодня – это талант, приумноженный возможностями новых цифровых технологий. Технологии, используемые в решении SAP Sports One, помогут создать доступную единую базу данных о российских футболистах, которой можно управлять в режиме реального времени. Аналитические данные об игроках со всей страны будут доступны онлайн всем участникам процесса подготовки команды, от тренеров до медицинского персонала. На основе этих данных можно будет формировать отчёты по международным стандартам, необходимые для участия в соревнования за рубежом, – сказала Наталия Парменова, генеральный директор SAP CIS. – Компания SAP более 25 лет сотрудничает с российским бизнесом и государством для цифровой трансформации экономики. В рамках проекта мы поделимся с РФС нашими технологиями и международным опытом в спорте, полученными при работе со сборной Германии и ведущими футбольными клубами мира».

SAP Sports One станет новым удобным цифровым инструментом для развития и повышения эффективности российского футбола. Облачная платформа SAP Sports One позволяет создать цифровой двойник сборных команд всех возрастов и управлять всеми процессами – от тренировок футболистов до анализа фитнес- и медицинских данных. Решение SAP Sports One уже используют сборная Германии и гранды европейского футбола – «Бавария» и «Манчестер Сити».