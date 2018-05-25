Polycom представила Polycom Cloud Services для анализа и управления устройствами конференц-связи

Polycom представила единую стратегию облачных решений Polycom Cloud Services и запустила сервис по управлению устройствами Polycom Device Management Services (PDMS). Он обеспечит корпоративным заказчикам новые возможности управления телекоммуникационным оборудованием. За время своего существования компания продала более 15 млн устройств, и теперь корпоративные пользователи и сервис-провайдеры Polycom во всем мире смогут значительно упростить управление, настройку и обновление коммуникационных решений.

Кроме того, компания заявила, что она продолжит выпускать облачные продукты для корпоративных заказчиков и дополнительные решения для сервис-провайдеров. Они будут доступны для заказа уже в ближайшие месяцы. Новые решения упростят контроль над жизненным циклом аудиоустройств. Облачные технологии привнесут новые возможности анализа данных в процессы управления, мониторинга и измерения параметров телеком-оборудования.

«Сегодня сотрудники могут совместно работать над решением задач находясь в разных уголках мира, общаясь друг с другом из переговорных комнат любых размеров. По мере развития технологий в сфере конференц-связи растет и их сложность, – сказала Мэри Макдауэлл, генеральный директор Polycom. – Пользователи Polycom Cloud Services смогут получить информативные и легко анализируемые данные, позволяющие ИТ-специалистам оценить эффективность оснащения конференц-залов и принимать взвешенные решения, которые помогут их сотрудникам проводить легкие, интересные и продуктивные встречи с их удаленными коллегами».

Теперь всеми устройствами Polycom, включая настольные телефоны и телефоны для конференц-связи можно управлять из единого облачного портала PDMS for Enterprise (PDMS-E). Он позволяет компаниям устанавливать и обновлять устройства, обеспечивая их безопасность, и не важно, сколько таких устройств: 5 или 50 тыс.

Решение Polycom RealConnect для совместной работы станет частью Polycom Cloud Services в третьем квартале этого года. Облачный сервис Real Connect обеспечит эксплуатационную совместимость корпоративных сервисов для запуска новых аудиорешений, в частности, Skype для бизнеса от Microsoft на оборудовании Polycom или других производителей. С сервисом Real Connect вся экосистема решений от Polycom будет переведена в облако, обеспечивая заказчикам широкие возможности выбора и необходимую гибкость.

В третьем квартале 2018 г. Polycom выпустит специальную версию решения для сервис-провайдеров, потребности которых отличаются от требований корпоративных заказчиков. PDMS-SP (Service Providers) позволит им встраивать управление и аналитику аудиоустройств в интерфейс их клиентских порталов. PDMS-SP поможет сервис-провайдерам увеличить время доступности, прогнозировать возможные проблемы клиентов и смягчать их последствия, собирать важнейшие аналитические данные и настраивать устройства в соответствии с потребностями заказчиков.

Polycom также выпустит набор API, чтобы сервис-провайдеры могли настраивать решения исходя из того, какие услуги и аналитические данные необходимы каждому конкретному заказчику. Новые API превращают PDMS в многофункциональную платформу и открывают путь для будущих инноваций и возможностей по мере совершенствования оконечных устройств, таких как Polycom Trio.

Polycom Cloud Services предназначены для аудиоустройств и решений, однако компания предоставит дополнительную поддержку для систем ВКС корпоративных клиентов до конца 2018 г. Добавление возможности управления ВКС-оборудованием необходимо, поскольку устройства аудио- и видео-конференц-связи, как правило, работают в переговорных как единая система.

Ранее в этом году компания продемонстрировала управление посредством естественного языка на своих флагманских аудио- и видео-конференц-системах: Polycom Trio и Group Series. Polycom продолжит разрабатывать инновации, улучшающие возможности конференц-залов для всех типов пользователей.

«Упрощение связи между людьми заложено в ДНК Polycom, поэтому использование облака для предоставления нашим клиентам новых возможностей по управлению, анализу и использованию их систем голосовой связи, видео и передачи контента, это очень логичный шаг, – сказал Тарун Ломба, исполнительный вице-президент Global Solutions в Polycom. – Polycom Cloud Services обеспечат более простые и комфортные средства для совместной работы на расстоянии нашим клиентам, чьи потребности в сотрудничестве растут каждый день».