НЦП «КСБ» и «Ред Софт» объявили о совместимости своих продуктов. Подтверждена совместимость и корректность работы программных продуктов семейства «АльфаДок» (АльфаДок, АльфаДок.Платформа) компании «НПЦ «КСБ» с операционной системой Ред ОС 7.1 МУРОМ.

«АльфаДок» – программный комплекс управления организационно-техническими мероприятиями по защите информации в сети подведомственных (курируемых) организаций. Комплекс «АльфаДок» позволяет получать объективные сведения о состоянии защиты информации во всех подведомственных учреждениях в части соответствия процессов обработки информации актуальным требованиям законодательства РФ. Программный продукт зарегистрирован в Роспатенте и в РОПО Минкомсвязи, имеет сертификат совместимости с ОС «Гослинукс», а также стал призером конкурса «Лучшие информационно-аналитические инструменты 2017», организованного Аналитическим центром при Правительстве РФ.

Ред ОС — многопользовательская, многозадачная операционная система на основе ядра Linux и пакетной базы RPM-формата, функционирующая на широком спектре аппаратных платформ, серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751). Соответствует требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, утвержденным приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. № 119.