Microsoft добавила в SharePoint возможность совместной работы в смешанной реальности

На мероприятии SharePoint Virtual Summit Microsoft объявила о новых функциях для бизнеса в SharePoint. Они призваны сделать опыт совместной работы более иммерсивным и подарить пользователям «умные» возможности благодаря искусственному интеллекту.

Виртуальные среды Microsoft SharePoint Spaces позволят просто и быстро создавать видео в формате 360° и пространства смешанной реальности на основе имеющихся шаблонов с возможностью интуитивно добавлять 3D-объекты, документы и другие необходимые элементы. Поддерживается просмотр с помощью гарнитур Windows Mixed Reality или в браузере без необходимости приобретения специальных устройств. Созданным проектом легко делиться с коллегами и вместе работать в визуальной среде с «полным погружением».

С помощью Microsoft SharePoint Spaces компании смогут создавать кастомизированные приложения, разработка которых с нуля может быть очень дорогостоящей. Они могут использоваться, в частности, для проведения экскурсий для новых сотрудников, обучения персонала, совместной разработки продуктов и многого другого. В будущем Microsoft планирует включить SharePoint Spaces в пакет Office 365 для коммерческих пользователей. На данный момент, компании могут подать заявку на раннее тестирование решения здесь.

Технологии искусственного интеллекта позволят сделать опыт работы максимально персонализированным, а также быстро находить нужные файлы и контакты. Среди новых ИИ-возможностей: «умный» поиск в мобильном приложении SharePoint, чтобы всегда и везде находить все необходимое; улучшенная стартовая страница Office.com с персонализированными ИИ-рекомендациями файлов; работа с изображениями. Распознавание объектов и текста на фотографиях, а также поиск изображений по ключевым словам в Office 365; когнитивные сервисы для автоматизации бизнес-процессов. Использование Microsoft Flow для ускорения запуска процессов с использованием когнитивных сервисов, таких как распознавание изображений, определение геолокации, извлечение текста и многое другое.

Среда, в которой взаимодействуют сотрудники при совместной работе, должна быть максимально комфортной и функциональной. Среди других анонсов, сделанных Microsoft: работа с файлами в Microsoft Teams. Управление библиотекой документов в Microsoft Teams, как в SharePoint, с возможностью кастомизации дизайна, прикрепления документов в верхней части страницы, добавления и форматирования столбцов, а также извлечения полезных инсайтов из действий с файлами; страница вашей организации. Возможность создания и расширенного управления страницей для публикации внутренних новостей и объявлений компании с интеграцией контента из Office 365 и сторонних ресурсов; инструменты соответствия GDPR. Новые решения для соответствия требованиям Общего регламента по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) в Office 365; SharePoint Server 2019 появится в режиме публичного предварительного доступа в июне 2018 г. Он будет поддерживать работу гибридных сценариев «из коробки», а также предложит новую возможность по автоматизации миграции порталов с помощью инструмента PowerShell для SharePoint Migration Tool.