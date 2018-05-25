Mail.Ru Group создаст для «Газпром нефти» глобальную цифровую платформу управления бизнесом

«Газпром нефть» и Mail.Ru Group заключили соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и внедрения цифровых технологий и решений индустрии 4.0. На Петербургском международном экономическом форуме документ подписали председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков и генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев.

Ключевым направлением совместной работы специалистов «Газпром нефти» и Mail.Ru Group станет разработка, тестирование и внедрение решений по накоплению и обработке данных в реальном времени – BigData и FastData, для оптимизации и повышения эффективности процессов в области логистики, переработки и сбыта нефтепродуктов. Результатом станет создание универсальной системы на основе российского программного обеспечения, которая позволит в режиме онлайн осуществлять комплексное управление производством, реализацией и доставкой продукции с производственных активов компании в любую точку мира. Система будет интегрирована в глобальную IT-платформу «Газпром нефти», над созданием которой компания работает в рамках цифровой трансформации бизнеса. Кроме того, партнеры совместно займутся разработкой российской промышленной шины данных для сбора, унификации и анализа информации в режиме реального времени.

Для обмена опытом, проведения совместных исследований и разработки инновационных решений в нефтегазовой отрасли будет создана специализированная рабочая группа, в которую войдут разработчики Mail.Ru Group, специалисты Центра Цифровых Инноваций и Технопарка «Газпром нефти». Планируется, что результатом совместной работы станут прототипы принципиально новых сбытовых процессов, которые будут в реальном времени реагировать на изменения рыночной ситуации – это позволит в том числе сокращать издержки и нивелировать риски при проведении платежных операций.

Апробацию технологий партнеры планируют осуществить на базе технологических мощностей операторов битумного и авиатопливного бизнесов компании – «Газпром нефть – Битумные материалы» и «Газпромнефть-Аэро» соответственно. Первым проектом станет внедрение IT-решения по управлению поставками битумных материалов в любую точку в заданное время, что повысит эффективность логистики автомобильных перевозок. Также будет создана система мгновенных взаиморасчетов по заправкам «в крыло» на основе технологии блокчейн. Впоследствии новые решения будут тиражированы на другие активы компании и интегрированы в IT-архитектуру единой цифровой платформы.

Комментируя соглашение с Mail.Ru Group, председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков отметил: «Значимость цифровых активов в бизнесе растет с каждым днем, использование информационных технологий становится определяющим условием конкурентоспособности компаний на рынке. Проект создания единой цифровой платформы «Газпром нефти» направлен на глобальную трансформацию бизнеса. К решению задачи по цифровизации мы привлекаем лучших российских технологических партнеров, способных предоставить глубокую экспертизу и масштабируемые решения для создания инструментов и моделей нового, цифрового производства, способного радикально повысить эффективность бизнеса компании».

«Цифровые решения для бизнеса – важное направление деятельности нашей компании. Проект для «Газпром нефти» имеет для нас особое значение, поскольку мы видим большой потенциал в развитии услуг на рынке по оптимизации логистических решений на базе собственных b2b сервисов, в том числе системы Tarantool. Надеюсь, этот проект принесет очевидную пользу нашим клиентам», – отметил генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.