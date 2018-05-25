Исследование: более 50 российских продавцов на eBay стали долларовыми миллионерами

eBay в преддверии Дня российского предпринимательства, который пройдет 26 мая, изучил внутреннюю статистику по России и дал советы продавцам о том, на какие страны стоит обратить внимание при продажах товаров за рубеж и как найти наиболее востребованную категорию для экспорта, а также поделился опытом других селлеров из России.

Согласно статистике, в топ10 самых популярных стран для экспорта среди российских продавцов входят США, Великобритания, Германия, Канада, Австралия, Франция, Израиль, Италия, Испания и Япония. Общая выручка предпринимателей, экспортирующих в эти регионы, составила более 3 миллиардов рублей.

Исследование также показало, что более 16 тыс. продавцов экспортировали товары в пределах одного континента в 2016 г. В 2017 г. насчитывалось более 6 тыс. селлеров, торговавших на четыре и более континентов.

Согласно статистике, самые популярные категории, в которых предприниматели из России предлагают товары для внешних рынков, — «Коллекционные товары», «Стиль жизни» и «Мода». Среди них можно выделить подкатегории, которые пользуются популярностью у иностранных покупателей: «Коллекции», «Почтовые марки», «Красота и здоровье», «Игрушки и развлечения», а также «Одежда, обувь и аксессуары».

Тем не менее, предпочтения в предложении товаров варьируются в зависимости от региона. В 2017 году предприниматели из Москвы и Московской области посчитали наиболее перспективными для бизнеса пять категорий товаров. На первом месте оказалась «Мода», следом за ней разместились «Коллекционные товары» и «Дом и сад». Также в пятерку вошли категории «Электроника» и «Стиль жизни».

Продавцы из Санкт-Петербурга и Ленинградской области выбрали основными «Коллекционные товары», «Электроника» и «Дом и сад». В Краснодарском крае в топ категорий вышли «Мода», «Электроника» и «Дом и сад», как и у их соседей из Ростова-на-Дону и Ростовской области. А предприниматели из Белгорода и Белгородской области считают наиболее выгодными направления «Мода» и «Дом и сад».

Среди общего числа российских селлеров на eBay можно найти как совсем новых пользователей, так и тех, кто работает на площадке около 20 лет. Самый «опытный» предприниматель из России зарегистрировался на eBay в ноябре 1998 года — он был единственным представителем страны, кто начал продавать товары на площадке в этот период. А в 2017 году на eBay зарегистрировалось более 29 000 предпринимателей из России, которые активно продают товары на площадке. За три года более 50 продавцов из России стали долларовыми миллионерами на eBay.

Илья Кретов, генеральный директор eBay в России и на развивающихся рынках Европы, отметил: «Развитие розничного экспорта – ключевая задача для офиса eBay в России. В глобальной экономике производитель и покупатель совсем не обязаны находиться в одном городе, одной стране. Сегодня на eBay уже размещают свои товары десятки тысяч российских продавцов. Объединяя более 171 миллиона покупателей по всему миру (что больше всего населения нашей страны), eBay является лидирующей площадкой в России, способной принять экспортных продавцов любого масштаба и открыть продажи сразу на весь мир».