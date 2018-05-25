«Фабрика XBRL» соответствует рекомендациям в рамках юрисдикции XBRL

«Синтегро консалтинг», российский разработчик ПО в области финансового учета, вступила в российскую юрисдикцию XBRL в статусе пользователя услуг. Учредителем юрисдикции является Банк России. Теперь эксперты компании имеют прямой доступ к деловой информации, что позволяет им мгновенно актуализировать программу «Фабрика XBRL», дополнительно обеспечивая надежность решения.

В статусе пользователя услуг юрисдикции «Синтегро консалтинг» обеспечила себе мгновенный доступ к информации обо всех текущих и планируемых изменениях в стандартах и методологических рекомендациях по отраслевому применению XBRL. Также эксперты Синтегро участвуют в подготовке рабочих версий документов юрисдикции, оказывают консультационную поддержку по технологическим вопросам представителям отрасли.

«НФО сдают отчетность от недельной до годовой, поэтому нам важно моментально отражать в программах все изменения в законах и рекомендациях Банка России. Своевременное и корректное формирование финансовой отчетности с помощью «Фабрики XBRL» является для нас главным приоритетом», - сказал директор по развитию Евгений Мезенцев.

С 2018 года для ИТ-компаний стало возможным вступление в российскую юрисдикцию XBRL (АНО «Центр ИксБиАрЭл»). Юрисдикция была создана с целью развития и стандартизации использования XBRL в России, а также содействия в реализации проектов по переводу финансовой и бухгалтерской информации на формат XBRL. Среди пользователей услуг представители министерств и ведомств РФ, профессиональных и саморегулируемых организаций, консалтинговых компаний, ВУЗов, Негосударственных пенсионных фондов, Субъектов страхового дела и другие.

С 2016 года эксперты «Синтегро консалтинг» входят в рабочие группы Банка России и большинства профессиональных ассоциаций, разрабатывая и тестируя программы в области ЕПС и XBRL ещё до вступления в законную силу новых стандартов формирования финансовой отчетности.