«ЭР-Телеком» и SAP CIS будут развивать промышленный интернет вещей в России

«ЭР-Телеком» и SAP CIS подписали меморандум о стратегическом партнерстве в ходе Петербургского международного экономического форума. Компании планируют объединить усилия и опыт в области промышленного интернета вещей для развития проектов с использованием этой технологии на российских предприятиях и в государственных организациях.

Проекты будут внедряться на базе программного обеспечения SAP и с использованием телекоммуникационной инфраструктуры «ЭР-Телеком». Подписантами выступили президент телекоммуникационного холдинга Андрей Кузяев и заместитель генерального директора SAP CIS Алексей Петунин.

Соглашение также предусматривает создание совместного каталога сервисов в области промышленного интернета вещей, разработанных на базе решений SAP и с учетом индустриальной специфики. Каталог будет включать полноценные сервисы интернета вещей – от сенсорных датчиков до бизнес-аналитики, технологии машинного обучения, блокчейн. Применение технологий в промышленной автоматизации позволит городским и коммерческим службам сократить затраты на приобретение ПО и при этом существенно повысить качество обслуживания.

«Мы живем в эпоху цифровой революции, когда мир стремительно меняется. Использование новейших технологий помогает компаниям в короткие сроки автоматизировать свой бизнес и эффективно управлять сложными технологическими процессами, а мегаполисам – создавать управляемую в реальном времени инфраструктуру и формировать комфортную городскую среду. Глобальная экспертиза SAP в области технологичных решений и развитая телекоммуникационная сеть «ЭР-Телеком» дадут возможность компаниям и государственным организациям в регионах получить максимально широкий доступ к самым современным инновационным инструментам и цифровым сервисам, использовать лучшие мировые практики с учетом локальной специфики», – сказал заместитель генерального директора SAP CIS Алексей Петунин.

«Активное развитие цифровой экономики в городах невозможно без разработки передовых технологий и создания инновационной инфраструктуры, максимально удовлетворяющей потребностям граждан и бизнеса. Стратегическое партнерство с SAP является важным шагом, направленным на развитие проектов в области промышленного интернета вещей, реализация которых позволит значительно увеличить эффективность предприятий и государственных организаций, находящихся в процессе цифровой трансформации», – отметил Президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.