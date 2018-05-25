1С поможет властям Архангельской области повысить эффективность госуправления

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Архангельской области Игорь Орлов и директор 1С Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает взаимодействие в области информационных технологий, применение знаний и опыта сторон по построению эффективной системы государственного управления при использовании программной платформы «1С:Предприятие».

«Вопрос совершенствования управленческих решений, создания новых инструментов для их принятия сегодня очень востребован, – отметил Игорь Орлов. – Мы должны по-новому подходить к тем решениям, которые принимаются в финансовой, кадровой сфере, в госзакупках. Мне очень хотелось бы, чтобы существующие наработки дали возможность и нашему региону усовершенствовать порядок действий, который мы применяем в столь финансово емких отраслях, как здравоохранение, образование, социальная сфера».

Стоит отметить, что у 1С есть опыт успешной реализации на платформе «1С: Предприятие» «облачных» систем регионального масштаба, охватывающих сотни и тысячи учреждений, обеспечивающих эффективную работу десятков тысяч пользователей.

«Такие системы становятся для руководства регионов эффективным инструментом для оптимизации управления, выявления и сокращения необоснованных затрат бюджетных средств, – отметил директор 1С Борис Нуралиев, – Мы рассчитываем, что сотрудничество в рамках соглашения позволит нам совместно задействовать этот опыт для совершенствования системы государственного управления Архангельской области».

Еще одно направление сотрудничества, крайне значимое для цифровой трансформации региона, подчеркнул Борис Нуралиев – развитие образовательной среды для подготовки квалифицированных ИТ-кадров.