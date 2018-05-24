ВТБ и GenerationS запускают корпоративный финтех-акселератор

Группа ВТБ запускает корпоративный финтех-акселератор на базе GenerationS, крупнейшего акселератора стартапов России и Восточной Европы. Корпоративный акселератор ВТБ направлен на поиск и развитие технологических проектов, чьи решения могут быть внедрены в компаниях группы ВТБ.

В рамках XXII Петербургского международного экономического форума соглашение о создании акселератора подписали заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова и генеральный директор РВК Александр Повалко.

Подать заявки смогут стартапы, разрабатывающие решения для финансового и околофинансового секторов в области больших данных, искусственного интеллекта, биометрии, блокчейна, интернета вещей, цифровизации бизнес-процессов и других.

Эксперты банка и GenerationS совместно оценят заявки, отберут около 40 наиболее перспективных команд и будут совместно дорабатывать технологические решения для последующей интеграции в бизнес-процессы компаний группы ВТБ. Во время акселерационной программы с командами будут работать специалисты по ИТ, финансам, маркетингу, продажам и патентному сопровождению.

В марте 2019 года ВТБ объявит победителей — стартапы, которые будут выбраны для проведения пилотных проектов в банке. Успешные проекты смогут претендовать на долгосрочное партнерство с ВТБ и инвестиции.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова отметила: «У ВТБ уже есть история партнерства с акселератором GenerationS. С 2015 года банк участвовал в оценке стартапов вместе с другими корпорациями. В этом году мы совместно с GenerationS запускаем собственный финтех-акселератор. Это большой совместный проект, предполагающий новый уровень партнерства. Для банка это прекрасная возможность найти и совместно с нашим бизнесом доработать инновационные решения таким образом, чтобы они могли быть легко встроены в бизнес-процессы и клиентские сценарии».

«Создание корпоративного акселератора ВТБ ― стратегический шаг в реализации государственной инициативы по адресному внедрению разработок малых инновационных компаний в бизнес-процессы крупных игроков. РВК готова оказать экспертную поддержку по работе с инструментами «открытых инноваций», чтобы обеспечить корпоративным партнерам конкурентные преимущества на глобальном рынке», — подчеркнул генеральный директор РВК Александр Повалко.

Заявку на участие в корпоративном акселераторе ВТБ можно заполнить здесь. Сбор заявок с 24 мая до 31 августа 2018 года.