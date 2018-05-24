SAP и Clover Group помогут построить цифровые заводы

SAP и Clover Group подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве в области предиктивной аналитики для промышленности. Соглашение подписали Наталия Парменова, генеральный директор SAP CIS, и Алексей Белинский, председатель совета директоров Clover Group.

Clover Group работает на рынке искусственного интеллекта и предиктивной аналитики для промышленности. Согласно меморандуму, компания планирует развивать решения для прогнозирования технического состояния оборудования на платформе совместной разработки SAP Cloud Platform.

«Промышленные предприятия во всем мире переходят к моделям управления активами по сценариям цифровой экономики. Один из атрибутов цифрового завода – мониторинг состояния оборудования в реальном времени и предиктивная аналитика. С их помощью становится возможным предсказать выход объектов из строя, своевременно провести ремонтные работы и таким образом добиться безаварийного производства. В России практика прогнозных ремонтов только развивается. Наш проект совместных инноваций с SAP поможет ускорить переход к ней», - отметил Алексей Белинский.

Опыт проектов SAP в компании Trenitalia и Clover Group в ГК «ЛокоТех» показывает, что предиктивная аналитика и гибкое планирование техобслуживания позволяют сократить бюджет на ремонты на 8-10%. Также при прогнозных ремонтах предприятие минимизирует сроки простоев на производстве и затраты на логистику запчастей.

«Сценарий предиктивных ремонтов востребован и в производстве, и в смежных отраслях с высокозатратными активами, таких как транспорт, энергетика. В масштабах российской промышленности экономический эффект от перехода к этому сценарию будет измеряться миллиардами рублей. Это один из сценариев цифровой экономики с быстрой отдачей инвестиций», - рассказала Наталия Парменова на подписании меморандума.