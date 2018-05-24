«Русагро» и 1С заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области создания систем управления предприятиями

В ходе Петербургского международного экономического форума 24 мая 2018 г. «Русагро» и 1С заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области создания эффективных систем управления предприятиями «Русагро» с использованием решений на платформе «1С:Предприятие». Документ подписали председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович и директор 1С Борис Нуралиев.

Во всех бизнес-направлениях «Русагро» активно внедряет передовые технологии и управленческие практики, использует самое современное оборудование и ИТ-решения. Программные продукты 1С уже применяются на предприятиях «Русагро» для решения ряда отраслевых задач управления производственными процессами, учета, управления персоналом и расчета зарплаты.

ИТ-стратегия «Русагро» направлена на развитие и модернизацию используемых программных решений для повышения эффективности управления предприятиями группы, в том числе за счет перехода на передовые ERP-решения 1С для агропромышленных холдингов.

«Генеральное соглашение позволит "Русагро" оптимизировать процессы внедрения решений 1С, снизить проектные риски и минимизировать затраты, а 1С даст возможность совершенствовать отраслевые решения для предприятий агропромышленного сектора», – отметил директор фирмы 1С Борис Нуралиев.

«Наши компании давно и успешно сотрудничают. Данное соглашение является логическим шагом в этом направлении и предусматривает обмен опытом и проектными решениями между специалистами "Русагро" и разработчиками 1С. Мы рассчитываем, что такое усиление нашего сотрудничества будет способствовать повышению эффективности управленческих практик "Русагро"», – сказал председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович.