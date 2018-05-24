«Ростелеком» и Nokia создадут совместное предприятие в сфере НИОКР

«Ростелеком» и Nokia во время работы Петербургского международного экономического форума, который проходит с 24 по 26 мая 2018 г., подписали меморандум о сотрудничестве. Под документом поставили подписи президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, старший вице-президент компании Nokia и глава региона Европа Маркус Борхерт (Markus Borchert).

В меморандуме отмечается, что стороны готовы к долгосрочному сотрудничеству и заинтересованы во всестороннем развитии стратегического партнерства, включая создание совместное предприятие в сфере разработок, создания и продвижения высокотехнологичного портфеля продуктов и решений для различных рынков инновационных технологий.

Основной задачей совместного предприятия является создание портфеля российских технологических решений, сочетающих разработки отечественных технологических стартапов и решений Nokia. Совместное предприятие призвано стать основой для формирования российского поставщика передовых сетевых технологий и облачных решений.

Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа отметил: «Подписание данного соглашения с компанией «Ростелеком» является еще одним важным этапом развития двухсторонних отношений между нашими компаниями. Оно является логическим продолжением, начатого в 2017 г. партнерства в области 5G, и затрагивает широкий спектр перспективных направлений развития современных сетей связи. Nokia обладает наиболее полным в отрасли портфелем инновационных решений, которые полностью отвечают задачам, стоящим перед операторами связи и межотраслевой экосистемой в целом на пути построения цифрового общества и цифровой экономики. Мы готовы предоставить "Ростелекому" инновации, опыт и знания Nokia для формирования экономически эффективного портфеля инфраструктурных решений и бизнес-моделей».

«Наши компании связывает успешное долгосрочное взаимодействие на традиционных телекоммуникационных рынках – сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. – Мы очень рады возможности дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества с нашим стратегическим партнером теперь уже на инновационных высокотехнологических площадках».