Ростех расскажет о десятилетнем пути «от восстановления к мировой конкуренции»

Ростех представит ключевые продуктовые проекты Госкорпорации на стенде в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кроме того, на стенде будут отражены основные этапы развития корпорации с момента ее создания до настоящего времени.

Основная идея экспозиции, которая разместилась на площади 250 кв. метров – путь Ростеха «от восстановления к мировой конкуренции». Десятилетний путь развития Госкорпорации представлен в виде таймлайна с указанием ключевых экономических, отраслевых и технологических событий. В частности, отражены основные итоги эволюции за 10 лет: трехкратный рост стоимости активов, выручки и чистой прибыли, создание партнерств с ведущими зарубежными производителями в различных областях промышленности, рост экспортных поставок, создание новых продуктов мирового уровня и др.

Инновационные и высокотехнологичные продукты, а также успешные кейсы Госкорпорации представлены на стенде в формате графической презентации и на лайтбоксах. Интерактивная часть стенда предлагает посетителям сыграть в игру «Знаток Ростеха». Суть игры – угадать по изображению или описанию является ли представленная разработка продукцией Ростеха. Ответившие на все вопросы правильно получат технологичные призы от Ростеха.

«Слоган Госкорпорации - “Партнер в развитии”. Именно поэтому большая часть содержания стенда Ростеха посвящена международным и российским партнерствам. Экспозиция раскрывает роль и место Ростех в глобальной индустриально-экономической системе координат. Мы постарались максимально информативно рассказать о достижениях корпорации за 10 лет, которые по сути иллюстрируют историю восстановления и развития целого ряда отраслей российской промышленности – автомобилестроения, авиастроения, двигателестроения, электроники и др.», - сказала директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех Екатерина Баранова.

Стенд Госкорпорации Ростех находится в павильоне F конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая в Северной столице, мероприятие объединяет более 15 тысяч участников из 100 стран мира.