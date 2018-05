Pure Storage представила FlashArray//X — единый высокопроизводительный массив

Pure Storage, производитель платформ хранения данных all flash сообщил о расширении модельного ряда all NVMe массивов FlashArray и с этого момента объявляет об экономической доступности приобретения единого высокопроизводительного all NVMe массива для всех нагрузок. Новое поколение FlashArray//X ускоряет все: базы данных, виртуализированные и контейнерные среды, веб-масштабируемые приложения, среды разработки и тестирования — по цене массивов FlashArray//M с равной эффективной емкостью.

Модельный ряд all NVMe массивов FlashArray//X включает пять конфигураций — от NVMe Ready массива //X10 для небольших внедрений до all NVMe //X90 — на данный момент самого быстрого и наиболее эффективного флэш-массива Pure Storage по соотношению компактность / емкость. FlashArray//X представляет собой новое поколение единых высокопроизводительных массивов с использованием NVMe и NVMe oF, позволяющих объединить рабочие нагрузки на системы хранения данных (далее СХД), подключенные как к SAN, так и напрямую (DAS), в единую консолидированную и качественно более эффективную датацентричную архитектуру.

Массив //X90 с эффективной емкостью до 3 ПБ всего в 6U отличается низким временем отклика 250 мкс и 2 кратным улучшением производительности по сравнению с флагманом рынка all flash — массивом FlashArray//M. Обновленная версия заточенной под флеш операционной системы Purity Operating Environment — версия 5.1 — доступна всем клиентам FlashArray//M и FlashArray//X в качестве бесперебойного апгрейда, она включает улучшение оптимизации емкости до 20%, что позволит еще снизить требования к «сырой» емкости — для клиентов это означает дальнейшее сокращение затрат на приобретение и обслуживание СХД.

Эволюция архитектур с использованием веб-масштабируемых приложений выдвигает новые требования к СХД. Сегодня компании, которые выбрали для себя облачную ИТ модель, сталкиваются в своей инфраструктуре с множеством изолированных «островов» хранения данных: одни СХД подключены к SAN сети — такая схема применяется для классических приложений, а другие напрямую (DAS) — для современных аналитических систем и веб-масштабируемых приложений.

«Новые технологии позволяют нам повысить эффективность дата центра. Мы, наконец, получили возможность избавиться от "островков" хранения данных в дата центре и обеспечить единый широкий доступ к данным. Новое качество эффективности хранения позволит компаниям раскрыть весь тайный потенциал их самого важного ресурса — данных, — сказал Билл Церрета (Bill Cerreta), генеральный директор по платформам компании Pure Storage. — Благодаря высокоскоростным вычислениям, быстрым конвергентным сетям и оптимизированным протоколам, таким как NVMe, появилась возможность перепроектировать дата центр для работы с собственно данными. Модельный ряд FlashArray//X — это краеугольный камень по-настоящему датацентричной архитектуры».

Датацентричная архитектура — это возможность гибкого подключения по быстрой сети вычислительных ресурсов, в которых не хранятся данные и не используются диски, к единому высокопроизводительному массиву, который отличается высоким быстродействием, надежностью и компактностью. В такой архитектуре хранение и вычисления жестко разделены, что позволяет масштабировать и модернизировать их независимо друг от друга без падения производительности и снижения эффективности. Единый высокопроизводительный массив в несколько раз ускоряет всю инфраструктуру, консолидирует рабочие нагрузки и обеспечивает гибкость доступа современных приложений к общим данным — такова архитектура, полностью оптимизированная под данные.

«Инструменты, которыми мы располагаем, и задачи, с которыми мы сталкиваемся, требуют оптимизации всего стека наших решений как по горизонтали, так и по вертикали, — сказал Кевин Бибе (Kevin Beebe), вице-президент компании MacStadium по продуктам и безопасности. — Учитывая скорость и компактность FlashArray//X90, я могу сказать, что единый высокопроизводительный массив — это именно то решение, которое позволит оптимизировать работу всей нашей организации, чтобы эффективно использовать и обрабатывать наши данные. В нынешних рыночных условиях ускорение обработки аналитических запросов для раскрытия потенциала наших данных — серьезное конкурентное преимущество».

Как и все ранее выпущенные массивы, новый FlashArray//X будет работать по бизнес-модели Evergreen, которая гарантирует защиту инвестиций заказчика, все апгрейды производятся бесперебойно, нет никаких плановых простоев и миграции данных. Массивы FlashArray можно обновить бесперебойно до FlashArray//X и уже сегодня воспользоваться возможностями единого высокопроизводительного all NVMe массива.

Расширенный модельный ряд FlashArray//X: //X90 — на данный момент это самый быстрый и наиболее эффективный массив компании Pure Storage по соотношению компактность / емкость. Эффективная емкость до 3 ПБ, размер всего 6U, производительность в 2 раза выше флагмана рынка all flash — массива FlashArray//M и самая низкая цена за гигабайт; //X70 и //X50 — 100% NVMe массивы с эффективной емкостью до 1,3 ПБ и 650 ТБ соответственно; //X20 и //X10 — младшие NVMe Ready массивы для небольших задач и филиалов. По умолчанию они комплектуются флэш-носителями SATA, однако, контроллеры полностью поддерживают возможность подключения модулей DirectFlash без какой-либо дополнительной настройки.