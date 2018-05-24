Облако Inoventica стало прибыльней на 30%

Группа компаний Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за первый квартал 2018 года.

Совокупная неконсолидированная выручка Группы Inoventica за первый квартал 2018 года осталась на уровне прошлогоднего показателя за аналогичный период и составила около 100 млн руб. Чистая прибыль Группы Inoventica в моменте осталась около нуля.

Рост финансовых показателей продемонстрировало направление облачных услуг, доля которого в структуре выручки всей Группы составила 22%. Значение показателя EBITDA увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.

Рост уровня доходов Inoventica Services связан с увеличением выручки от оказания массовых облачных сервисов на платформе KVM на 11%, при этом рост числа оказанных услуг составил 20%, а рост числа новых пользователей, потребляющих данные услуги, на 18% по сравнению с аналогичными показателями 2017 года.

Помимо массового сегмента, стабильность доходов Inoventica Services поддерживается реализацией крупных проектов с компаниями в сегментах B2G и B2B, среди которых «Российский фонд технологического развития», «Сбербанк страхование жизни», МТТ, DOC+, «Астон Консалтинг».

Стоимость введенных в эксплуатацию основных средств Группы Inoventica остается на уровне 800 млн рублей по первоначальной стоимости. По состоянию на 24 мая 2018 года обязательства по внешним для Группы компаний Inoventica кредитам и займам отсутствуют.

Партнерами Inoventica Services по реферальной программе за первые полгода после ее запуска стали 242 агента, в числе которых телекоммуникационная компания федерального масштаба, входящая в TOP-5 ведущих российских операторов связи.

«Иновентика технолоджес» и один из лидеров российского рынка системной интеграции Angara Technologies Group подписали партнерское соглашение. «Иновентика технолоджес» и «Центр безопасности информации» осуществили интеграцию системы защиты от сетевых атак invGUARD и систему мониторинга информационной безопасности NeuroDAT SIEM. С начала 2018 года Inoventica Services расширила свое присутствие до 70 стран мира, население которых составляет более 60% всего человечества.

Inoventica и МТТ запустили программу поддержки стартапов «Стартап-касса», размер которой составляет 100 млн. рублей.