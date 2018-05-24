MCN Telecom интегрировал виртуальную АТС c SalesPlatform

MCN Telecom объявил о завершении интеграции SalesPlatform и ВАТС MCN Telecom завершена в мае текущего года. Месяцем ранее оператор стал партнером UMI.CMS. В январе прошлого года объединился с «Битрикс 24», в апреле – с amoCRM.

Объединение CRM и облачной АТС позволяет менеджерам совершать звонки в один клик, показывать карточку клиента при входящем звонке, получать записи разговоров с заказчиками, использовать триггеры телефонии.

«Мы выбираем технологичные сервисы, обеспечивающие высокое качество услуг и известные на рынке. MCN Telecom как оператор связи, предлагающий продукт собственной разработки Виртуальную АТС, соответствует заявленным требованиям. Интеграция платформы SalesPlatform CRM с операторами облачной IP-телефонии позволяет пользователям автоматизировать работу контакт-центра, вести учет звонков, увеличивать клиентскую базу системы», - сказал генеральный директор SalesPlatform Игорь Стручков.

При входящем звонке клиентская карточка мгновенно отображается в системе. Специалист видит профайл заказчика и сделки, что позволяет ему лучше подготовиться к предстоящим переговорам. Чтобы перенести входящий звонок в группу «Лид», ответственному менеджеру достаточно пары секунд для клика на нужную кнопку в карточке.

Конвергенция телефонии и CRM-системы помогает отследить весь маршрут клиента, начиная от первого звонка в компанию. Кроме того, с помощью данного сервиса руководитель может лучше контролировать сотрудников, поскольку информация о всех разговорах фиксируется. Переговоры могут быть воспроизведены в любой момент.

Опция MCN Telecom доступна в настройках интеграции с виртуальными АТС системы SalesPlatform CRM, как в облачном, так и в коробочном варианте, включая «комьюнити» версию.