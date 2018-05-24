«Локотех» и 1С заключили соглашение о расширении сотрудничества в области создания систем эффективного управления

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 24 мая 2018 г. «Локотех» и 1С заключили соглашение о расширении сотрудничества в области создания эффективных систем управления на платформе «1С:Предприятие 8». Предпосылками к расширению сотрудничества стал успешный опыт создания интегрированной системы управления с использованием решений «1С:Предприятие 8» в «Локотехе». Документ подписали генеральный директор «Локотеха» Юрий Дегтярев и директор 1С Борис Нуралиев.

Соглашение нацелено на дальнейшее сотрудничество в области построения эффективных систем управления предприятием в машиностроительной отрасли с использованием решений 1С, оптимизацию затрат на их внедрение, в том числе на базе свободно распространяемого программного обеспечения. Сотрудничество в рамках соглашения должно способствовать построению оптимальной ИТ-архитектуры информационных систем для крупнейшей российской компании в сфере железнодорожного машиностроения.

В ближайших планах «Локотеха» развитие использования единой информационной системы на базе «1С:ERP Управление предприятием 2» для целей комплексного производственного планирования и управления жизненным циклом локомотива, а также обеспечение работы создаваемого Общего центра обслуживания «Локотех» с использованием системы «1С:Документооборот».

«Развитие сотрудничества с 1С будет способствовать дальнейшему повышению эффективности и надежности бизнес-процессов управления предприятием в соответствие с миссией, ценностями и стратегическими целями компании "Локотех"», – отметил генеральный директор «Локотеха» Юрий Дегтярев.

«Расширение стратегического сотрудничества с "Локотехом" способствует развитию решений системы "1С:Предприятие" в соответствии потребностями ведущих машиностроительных компаний страны, с масштабными задачами цифровой трансформации, стоящими перед отраслью», – отметил директор 1С Борис Нуралиев.

Интегрированная система управления «Локотех» на базе решений «1С:ERP Управление предприятием 2», «1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией» и ряде других решений системы «1С:Предприятие 8», уже охватила более 4 тыс. рабочих мест, как в управляющей компании, так и на предприятиях группы. Созданная система помогла объединить работу всех подразделений «Локотеха», что позволило оперативно анализировать объем и себестоимость планируемых ремонтов, сокращать издержки и увеличивать выручку.