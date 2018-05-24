ФСК ЕЭС и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве по развитию высокотехнологичных производств. Соглашение направлено на развитие отечественных предприятий энергетического машиностроения, осуществляющих разработку и производство высокотехнологичной продукции, техническое переоснащение электросетевого комплекса и потребителей электроэнергии. Документ подписан Председателем Правления ФСК ЕЭС Андреем Муровым и Президентом объединения «Союз машиностроителей России» Сергеем Чемезовым в рамках ПМЭФ-2018. Соглашение подразумевает партнерство в части цифровизации энергетики, промышленного внедрения инноваций, разработки и внедрения информационно-телекоммуникационных технологий и систем безопасности для предприятий электросетевого комплекса.

«Отечественная промышленность ведет широкий спектр работ в интересах энергетического комплекса. Основные задачи, которые мы решаем – создание новых видов оборудования, комплексный перевод электросетевого хозяйства на отечественные решения – это касается, как техники, так и специализированного программного обеспечения. Цель – довести долю российских разработок до 100 %, что позволит обеспечить технологическую независимость в этой сфере и укрепить энергетическую безопасность страны», – отметил генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Документ предусматривает поддержку экспорта высокотехнологичной продукции предприятий – членов Союза, привлечение их к международному научно-техническому обмену и содействие доступу к международной экспертизе в рамках Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ). Взаимодействие ФСК ЕЭС и «Союза машиностроителей России» подразумевает постоянный обмен информацией, проведение совместных мероприятий, разработку предложений по совершенствованию правовой базы и взаимодействие с органами власти, оказание всестороннего содействия энергомашиностроителям и др.

Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров отметил, что доля российского основного электротехнического оборудования в закупках по итогам прошлого года составила 85%. К 2030 г. этот показатель планируется довести до 95%, что соответствует целям Энергетической стратегии России. ФСК ЕЭС – крупнейший в России потребитель электротехнического оборудования на напряжение 110 кВ и выше. В 2015-2017 гг. объем закупок тяжелого электротехнического оборудования (трансформаторы, выключатели, распределительные устройства и т.д.) составил более 34 млрд руб.