CINEMOOD и «Мульт» преставили детский кинотеатр «МУЛЬТиКУБИК»

«МУЛЬТиКУБИК», производитель компактных кинотеатров CINEMOOD, и телеканал МУЛЬТ объявили о выпуске совместного продукта – WOW-кинотеатра «МУЛЬТиКУБИК». Новинка создана на базе CINEMOOD Storyteller 2.0 и приложения МУЛЬТ, адаптированного для его контентной платформы.

Как и CINEMOOD Storyteller, новинка представляет собой беспроводное, портативное устройство в форме куба, проецирующее стриминговый контент на любую поверхность, однако отличается внутренним содержанием, дизайном и ценой. МУЛЬТиКУБИК будет дешевле своего «старшего брата» на 5 тыс. рублей.

В продаже кинотеатр появится в середине июля, а начиная с 30 мая доступен предзаказ на сайте мультикубик.рф

В каждом МУЛЬТиКУБИКе установлено приложение МУЛЬТ с включенной годовой подпиской. 600 серий или более 50 часов образовательных и развлекательных мультфильмов от ведущих российских анимационных студий доступны уже сейчас, а до конца 2018 года количество будет увеличено в два раза. Все мультфильмы тщательно отобраны – родители могут быть спокойны за то, что смотрят дети. Приложение МУЛЬТ прежде было доступно на платформах AppStore, Google Play и на Android TV. О его популярности говорят более 5 млн. скачиваний.

Помимо МУЛЬТа на платформе МУЛЬТиКУБИКа доступны такие сервисы, как ivi.ru, Мегафон ТВ, Яндекс. Музыка и другие. Есть возможность стримить видео с YouTube. Операционная система CINEMOOD OS регулярно обновляется – добавляется новый контент и функционал.

Партнерство с МУЛЬТом – серьезный шаг для компании, еще вчера бывшей стартапом. Это значительный рост охвата аудитории и востребованный эксклюзивный контент – новые серии мультфильмов будут появляться в МУЛЬТиКУБИКЕ раньше, чем на ТВ.

«Телеканал МУЛЬТ – крупнейший вещатель актуального детского контента. Они как никто другой понимают интересы юных зрителей, а также ответственность за качество и безопасность своих видеоматериалов. Мы уверены, что безопасное для глаз и психики ребенка устройство, наполненное самыми востребованными у детей современными мультфильмами, станет находкой для каждой семьи. Особенно радует, что большинство мультиков от МУЛЬТа – это современная российская анимация и она так нравится детям. Кроме того, приложение МУЛЬТ доступно на 3 языках, а значит нашим следующим шагом станет выход новинки на нескольких иностранных рынках», - отметил генеральный директор МУЛЬТиКУБИКа Михаил Буховцев.

«За три года команда из небольшого стартапа стала международной компанией, известной в России и набирающей популярность за рубежом. Команда проекта за это время создала для пользователей все условия для того, чтобы дети смотрели постоянно обновляемый и интересный контент. CINEMOOD внимательно следит за потребностями своих клиентов и вместе с телеканалом запускает свой новый проект», — сказал инвестиционный менеджер ФРИИ Никита Юрьев.