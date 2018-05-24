ABI Product реализует стандарты управления с помощью MAYKOR-GMCS

ABI Product, одна из крупнейших мясоперерабатывающих компаний в России, в рамках модернизации управления компанией, повышения качества клиентского сервиса и доступности продукции реализует масштабный проект автоматизации на базе Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

При поддержке MAYKOR-GMCS завершен первый этап, в результате которого на новой платформе автоматизированы бизнес-процессы центрального офиса компании в г. Владимире и складского комплекса в Ярославской области.

ABI Product объединяет 12 предприятий, имеет развитую дистрибуторскую сеть и мощную логистическую службу – продукция под принадлежащими компании брендами поставляется в 72 региона России, а также в Абхазию, Казахстан и Республику Беларусь. На заводах компании, в службах снабжения и сбыта исторически используется информационная система управления на базе Microsoft Dynamics AX.

«Переход от AX 3.0 к Microsoft Dynamics AX 2012 R3 был обусловлен развитием логистической сети и увеличением объемов отгрузки. Данный проект является важным эволюционным шагом в IT-стратегии нашей компании, и, помимо системы управления складом и транспортной логистики, включал в себя автоматизацию процессов ERP-блока на обновленной платформе», – сказал Александр Балабанов, ИТ-директор ABI Product.

В единой системе автоматизированы следующие процессы центрального офиса: финансовый контроль и управление дебиторской задолженностью, НСИ, возвраты, ценообразование, экспедирование, инвентаризация, расходные материалы. Выполнена интеграция с внешними информационными системами, включая EDI и систему мобильных продаж. Аналитическая отчетность собирается на основании корпоративного реляционного хранилища данных, разработанного специалистами ABI Product.

Складской комплекс в Ярославской области был выбран в качестве пилотной площадки для разработки и тестирования нового единого стандарта складского управления. Разработанное WMS-решение учитывает характерные отраслевые потребности: имеет web-интерфейс для работы с терминалами сбора данных, функционал минимизации весовых погрешностей, обеспечивает весовой контроль на всех этапах грузообработки, поддерживает интеграцию со стикеровочным оборудованием. Система позволяет гибко настраивать топологию склада и параметры размещения запасов в нем с учетом смешиваемости товаров в ячейках, вместимости самих ячеек и критериев оборачиваемости товаров.

Эффективное планирование перевозок, включая выбор оптимального поставщика для каждой перевозки, контроль издержек в разрезе перевозок с возможностью последующего план-факт анализа обеспечивает функционал, реализованный на базе стандартного TMS-модуля. В системе настроен алгоритм подбора и распределения ограниченных запасов продукции между заказами согласно приоритетам клиентов и договорным условиям.

В настоящий момент идет подготовка к тиражированию решения на остальные обособленные подразделения ABI Product.

«Проект основывался на принципах использования базовых возможностей Microsoft Dynamics AX 2012 R3 и развития функциональности системы с учетом специфики бизнеса заказчика. За время проекта мы передали специалистам ABI Product максимум компетенций по работе системы, ее архитектуре и функционалу с тем, чтобы заказчик мог развивать решение самостоятельно. В ходе тиражирования системы мы будем оказывать заказчику необходимую помощь и консультации», – отметил Борис Облетников, руководитель направления, MAYKOR-GMCS.

«ABI Product стремится к сохранению лидирующих позиций на рынке, что невозможно без инвестиций в собственное информационное пространство и использования современных технологий. В планах нашей компании проекты по автоматизации входной логистики, управленческого учета, производства и планирования», – сказал Денис Кислицын, руководитель программы проектов ABI Product.