«Трансконтейнер» с помощью Softline внедрила сервисы G Suite

Команда Softline по заказу «Трансконтейнера», российского оператора железнодорожных контейнерных перевозок, внедрила инструменты для упрощения корпоративного взаимодействия и повышения его эффективности.

В результате внедрения сервисов G Suite было организовано единое коммуникационное пространство. Все сотрудники компании получили доступ к облачной почте – для обмена файлами и «Google Диск» – для хранения документов и совместной работы над ними, сервису Google Meet для видеозвонков. Сотрудники компании «Трансконтейнер» сводят для анализа данные в онлайн-отчеты, визуализируют их в DataStudio, публикуют их в совместном доступе.

В числе преимуществ решения – синхронизируемые календари на всех платформах, корпоративный чат с возможностью видеоконференцсвязи с любого компьютера или мобильного телефона, облачное хранилище большого объема. Команда Softline, будучи партнером проекта, помогла заказчику подготовить к работе облачное решение.

«С появлением G Suite в компании изменился подход к получению и обработке информации. Корпоративная мобильность стала важной частью бизнеса. Используя мобильные устройства, сотрудники могут принимать участие в совещаниях, согласовывать документы, делиться аналитикой где бы они ни находились. Переход на облачные сервисы положил начало глубокой цифровой трансформации внутренних бизнес-процессов. По нашим прогнозам, используя облачные сервисы, за 3 года компания сэкономит до 90 млн руб. А уже сейчас каждый пользователь G Suite ежедневно экономит около получаса рабочего времени, затрачиваемого на рутинные операции», – сказал Роман Веселов, директор по информатизации ПАО «Трансконтейнер».

«Использование G Suite упростило работу сотрудников компании "Трансконтейнер". С помощью облачных сервисов они могут структурировать большие массивы информации, не затрачивая для этого дополнительных усилий. При этом данные им доступны с любого устройства из любой точки мира. Бизнес получил набор инструментов для упрощения корпоративного взаимодействия и повышения его эффективности», – отметил Александр Ивлев, руководитель отдела решений Google департамента облачных технологий Softline.