Сбербанк предложил бизнесу сервис по подбору тендеров на основе ИИ

Сбербанк запустил в интернет-банке для бизнеса новый онлайн-сервис «Пульс рынка». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объявил старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов.

Сервис собирает данные с торговых площадок в режиме реального времени и, благодаря сложным машинным алгоритмам, формирует рекомендательную подборку торгов, максимально подходящих для пользователя сервиса.

«Пульс рынка» также анализирует новостной фон и юридически значимые события по компании и ее окружению, обрабатывает этот массив данных и отображает пользователю только важную информацию.

Для начала работы достаточно пройти короткую процедуру регистрации. На основе полученных данных сервис мгновенно создаст персонифицированный дашборд с быстрым доступом к ключевой информации.

«В 2017 году в России было объявлено более 4 млн. закупок, включая государственные и корпоративные. Из них 500 тыс. так и остались без заявок от исполнителей. Сервис «Пульс рынка» должен помочь предпринимателям сориентироваться на этом рынке, открывая для малого бизнеса выход на новых заказчиков, — сказал старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов. — С запуском «Пульса рынка» в нашем интернет-банке Сбербанк Бизнес Онлайн мы меняем сам рынок электронных закупок, делая его более прозрачным и доступным для малого бизнеса».

«Пульс рынка» разработан партнером Сбербанка ГК SELDON. Компания существует более 10 лет и специализируется на создании IT-инструментов для государства и бизнеса.

«До недавнего времени у игроков рынка не было возможности получать все необходимые данные в агрегированном виде, поскольку отсутствовала единая функциональная площадка. Мы разработали уникальный сервис, органично дополняющий экосистему сервисов Сбербанка, — отметил председатель совета директоров ГК SELDON Константин Михайленко. — Вместо поиска данных пользователь сможет сосредоточиться на аналитике и прогнозировании. Это стало возможным благодаря развитию искусственного интеллекта, комплексному использованию Big Data и лингвистической обработке данных».

Сервис доступен всем пользователям Сбербанк Бизнес Онлайн в разделе «Все продукты». В настоящее время в маркетплейсе Сбербанка уже присутствуют 22 нефинансовых сервиса для развития бизнеса и оптимизации бизнес-процессов от партнёров и дочерних компаний банка.