Samsung представила новую услугу – ремонт с бесплатной доставкой в сервис

Samsung Electronics представила новую услугу для российских пользователей – ремонт с доставкой в сервис. В рамках этого проекта курьеры Samsung бесплатно доставят устройства в фирменный сервисный центр и привезут их обратно после ремонта.

Услугой могут воспользоваться владельцы смартфонов Samsung с действующей гарантией в Москве (в пределах МКАД), Санкт-Петербурге (в пределах КАД), Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Пользователю необходимо передать курьеру смартфон, зарядное устройство и аксессуар в случае, если неполадка связана непосредственно с функционированием этого аксессуара. Средние сроки ремонта составляют от 1 до 3 дней.

Чтобы заказать доставку смартфона в сервис, достаточно позвонить на горячую линию по телефону 8-800-555-55-55 или оставить заявку на сайте компании. Специалисты Samsung свяжутся с пользователями, чтобы подтвердить обращение и договориться об удобном времени передачи устройства. Если заявка была принята до 12 часов дня, курьер приедет в тот же день. Если обращение поступило после 12:00, то курьер заберет устройство на следующий день.

Проект был запущен в пилотном режиме в сентябре 2017 г. в Москве. За тестовый период им успели воспользоваться более 100 клиентов Samsung, ранее предпочитавших обращаться за сервисным обслуживанием смартфонов в ближайший магазин. Протестировавшие новый сервис пользователи высоко оценили новую услугу, что подтверждается данными исследований, проводимыми компанией Samsung на регулярной основе.

«Пользователи смартфонов Samsung ценят технологические достижения и качество наших продуктов. Такого же высокого качества они ожидают и от сервисного обслуживания. Проект "Скороход" по ремонту с доставкой в сервис позволит нам обеспечить еще большее количество пользователей Samsung быстрым, удобным и качественным сервисным обслуживанием, чтобы соответствовать ритму мегаполисов», – сказал директор сервисного департамента штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ Ринат Нигматуллин.

Samsung обладает широкой сетью поддержки клиентов в России, в которую входят свыше 30 фирменных монобрендовых сервисных центров особого формата «Samsung Сервис Плаза», специалисты которых всегда готовы прийти на помощь клиентам. «Samsung Сервис Плаза» объединяют в одно пространство премиальное сервисное обслуживание и демонстрационную зону для новинок компании.