«Ростелеком», Государственный Эрмитаж и Ericsson ввели в эксплуатацию опытную зону сети 5G

Государственный Эрмитаж, Компании «Ростелеком» и Ericsson запустили на территории Главного штаба Эрмитажа опытную зону экспериментальной сети связи пятого поколения 5G. На церемонии запуска присутствовали генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко и президент Ericsson в России Себастиан Толстой.

«Ростелеком» выступает телекоммуникационным оператором проекта – компания предоставила необходимые радиочастоты и технологическую инфраструктуру для создания сети 5G. Ericsson обеспечивает необходимый комплекс технических решений 5G, их внедрение и интеграцию, а Эрмитаж предоставил площадку для тестирования сети.

В специально подготовленной экспозиционной зоне в Главном штабе представили возможные направления использования сетей нового поколения в музейном деле.

Одним из направлений, которые нужно обсуждать и развивать, является использование данной технологии в реставрации. Новые возможности продемонстрировал Игорь Карлович Малкиель, заведующий Лабораторией научной реставрации драгоценных металлов Государственного Эрмитажа. С помощью роборуки, управляемой на расстоянии, он очистил современную копию скульптуры из коллекции Эрмитажа от нанесенного на нее состава. Удаление поверхностных загрязнений – один из самых распространенных реставрационных процессов. Минимальная задержка в передаче данных дает возможность работать дистанционно на любых расстояниях в реальном времени. Требуемые параметры способны обеспечить только технологии 5G.

На базе роборуки возможно производить не только дистанционную реставрацию, но и дистанционное обучение реставраторов с помощью специальных устройств

Демонстрация представленных сценариев проводилась на базе тестовой сети «Ростелекома» с использованием частотного диапазона 3500 МГц. Для обеспечения эффекта присутствия в обоих случаях использовалась камера с углом обзора 360 градусов, а снимаемый ею 4K видеопоток передавался на очки виртуальной реальности. В результате создается эффект присутствия рядом с объектом искусства. Для дистанционного управления устройствами необходима бесперебойная качественная передача данных на высоких скоростях и моментальный отклик сети. Требуемые параметры способны обеспечить только технологии 5G.

«Для нас большая честь запустить опытную зону 5G в одном из крупнейших и культурно-исторических музеев мира – в Эрмитаже. У нас есть уникальная возможность определить практическое применение новейшей технологии для музейного дела в целом, – сказал первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. – На наш взгляд, функционал 5G дает возможность оцифровать и хранить информацию о миллионах культурных ценностей. Технология позволит проводить виртуальные экскурсии с помощью панорамных съемок 360 в режиме реального времени. Мы гордимся тем, что можем предоставить новые технологические инструменты для лучшего музея страны».

Себастиан Толстой, глава Ericsson в России: «Запуск тестовой сети 5G на территории Эрмитажа – важный шаг на пути к укреплению нашего стратегического партнерства с компанией «Ростелеком». Технологии 5G открывают множество возможностей для развития умных городов, умного производства, умных зданий, подключенных услуг и сферы культуры. Благодаря внедрению новых технологий появятся такие сценарии использования и бизнес-модели, которые сейчас невозможно даже представить».

«Эрмитаж всегда впереди всех. Мы стали первым музеем в мире, в котором начинает работать тестовая зона 5G. Новейшие технологии – это вполне в нашем стиле и духе, мы любим использовать современные достижения и любим с ними экспериментировать. Во всех новых технологиях очень важно, насколько человечным будет их использование, поэтому важно тестировать их в сфере культуры, и музей наилучшим образом подходит для этого», – сказал на церемонии открытия Михаил Пиотровский.

5G – это новое поколение стандартов для радиосистем и сетевой архитектуры, которое поддерживает высокую скорость передачи данных и обработку большого объема трафика, сверхнадежные соединения с низкой задержкой и массовое подключение устройств интернета вещей для самых разнообразных задач развития общества.

Стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Он будет активно задействован в таких направлениях как интернет вещей, умный город, умное производство, умный дом, умный транспорт.

На базе тестовой сети будут проведены совместные испытания передовой технологии Massive MIMO, которая открывает недосягаемые ранее возможности по увеличению емкости сети и эффективности использования частотного ресурса.