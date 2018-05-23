Logitech представила обновления ПО и новый пульт для презентаций R500 Laser Presentation Remote

Logitech анонсировала обновления в линейке пультов дистанционного управления презентациями. Речь идет об обновлении программного обеспечения для пульта Logitech Spotlight, а также о выпуске новой модели — Logitech R500 Laser Presentation Remote. С ее помощью можно выделять и увеличивать фрагменты изображения на экране — это помогает эффективнее доносить свою мысль до аудитории. Сегодня, обновляя программное обеспечение для Spotlight и предлагая новую модель R500, компания Logitech остается верна своей главной миссии — помогать выступающим успешно, уверенно и профессионально держаться перед аудиторией, снабжая их всем нужным инструментарием.

«Мы продолжаем совершенствовать модель Spotlight, а вместе с ней и всю соответствующую категорию продукции. Мы хотим, чтобы каждый мог с нашей помощью проводить эффектные и профессиональные презентации, — сказал бренд-директор Logitech по международному маркетингу Анатолий Полянкер. — Наш пульт Spotlight — верный спутник уверенного и бесстрашного спикера. Нынешние обновления ПО мы внедрили с учетом пожеланий пользователей, расширив возможности персонализации».

Spotlight можно использовать на телевизионных экранах и LED-дисплеях, на онлайн-конференциях и в системах из нескольких экранов. Подходит он и для обычных экранов для проекторов. Программное обеспечение для этой модели — Logitech Presentation App — было в этот раз дополнено следующим образом: для фиксации выделения необходимо плавно подвести экранную область выделения к нужному месту и просто оставить в этом положении; таймер можно установить в зависимости от плана презентации. Вы можете получать сигналы вибрацией через короткие промежутки времени либо, если у вас лекция, установить вибросигнал на определенное время по часам.

Новый пульт Logitech R500 Laser Presentation Remote подойдет для презентаций на экране проектора, откидных плакатах или трехмерных моделях. С его помощью вы сможете указывать на расстоянии до 20 метров как в небольших, так и в просторных помещениях — в вашем распоряжении удобная красная лазерная указка. Пульт R500 подключается к компьютеру через USB-ресивер или энергосберегающую технологию Bluetooth. Совместим с Windows, Mac OS, iOS и Android. Благодаря эргономичной форме, мягкой прорезиненной поверхности и рифленым кнопкам пульт удобно держать, независимо от размера руки.

R500, как ожидается, поступит в продажу в июне 2018 г. на сайте Logitech.com и в ряде розничных магазинов. Рекомендуемая розничная цена — 3,490 руб.