HTC представила новый флагманский смартфон HTC U12+

HTC представила смартфон HTC U12+ с 6-дюймовым «кинематографичным» экраном с соотношением сторон 18:9 и цветовой персонализацией. Функция Edge Sense 2 выполнена на новом сенсоре с обратной связью на боковых гранях корпуса HTC U12+ и предлагает новый способ взаимодействия со смартфоном. Новый Edge Sense распознает, в какой руке устройство.

Двойная основная и двойная фронтальная камеры позволяют получить красивое художественное боке. Поддерживается UltraSpeed Autofocus 2, HDR Boost качество снимков в условиях практически любого освещения. HTC U12+ завоевал 103 балла в рейтинге DxOMark.

Динамики BoomSound и наушники USonic с функцией активного шумоподавления для снижения отвлекающего эффекта внешней среды выдают объемный звук. USonic сканирует индивидуальное строение твоего уха и подстраивает звук. Для беспроводного воспроизведения через Bluetooth смартфоном поддерживается протокол aptX HD с 24-битным звуком высокого разрешения.

В HTC U12+ продемонстрирован художественный подход к дизайну: ультратонкие рамки экрана, новые чувствительные к давлению клавиши и яркие цвета корпуса.

Флагманский функционал, включая мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 845 с модемом X20 LTE, обеспечивает быструю обработку графики и скорость работы.

HTC U12+ оснащен 6 ГБ оперативной и 128 ГБ общей памяти. HTC U12+ также поддерживает сопряжение со шлемом виртуальной реальности Vive Focus (доступность зависит от региона) для приёма звонков и уведомлений, а также режим зеркалирования изображения, который позволяет превратить смартфон в персональный VR кинотеатр.

На российском рынке HTC U12+ будет представлен в прозрачном синем, керамическом черном и пламенном красном цветах в июле.