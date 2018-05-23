HID Global выпустит защищенные смарт-билеты для ЧМ-2018

HID Global, производитель решений по управлению идентификационными данными, назначен официальным производителем билетов для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

HID Global выпустит более 3 млн защищенных RFID-билетов для 64 матчей Чемпионата мира по футболу 2018 г., который пройдет в 11 принимающих городах Российской Федерации с 14 июня по 15 июля 2018 г.

Билеты на Чемпионат мира 2018 являются смарт-билетами со встроенной меткой радиочастотной идентификации (RFID), при изготовлении которых используется специальная «безопасная» бумага, а сами билеты обладают несколькими элементами защиты для предотвращения подделки. Данные, хранящиеся в чипе RFID билета, зашифрованы и защищены цифровой подписью.

«HID Global предоставляет FIFA надежную защиту от мошенничества, упрощая процесс получения билета болельщиками и использования его для прохода на стадион, – сказал Стефан Видинг (Stefan Widing), президент и CEO HID Global. – Мы уверены, что решение RFID наряду с другими передовыми элементами защиты билетов, предоставит FIFA и всем посетителям дополнительный уровень безопасности и обеспечит удобное посещение всех матчей Чемпионата мира по футболу».

Незаконная продажа билетов является серьезной проблемой для соревнований Чемпионата мира по футболу, где билеты всегда пользуются большим спросом. В недавнем пресс-релизе FIFA напомнила потенциальным посетителям матчей, что «серьезно относится к проблеме незаконной продажи и распространения билетов и тесно сотрудничает с местными властями, в том числе с организациями по защите прав потребителей, c целью выявления фактов незаконной продажи билетов и пресечения такой деятельности».

Технология RFID отличается от традиционных штрих-кодов, которые легко могут быть подделаны, тем, что уникальный идентификатор билета и его владельца передается через радиоволны. В отличие от считывателей штрих-кодов, сканерам RFID не нужно быть в зоне прямой видимости с чипами RFID. Это означает, что посетители могут просто приложить свои билеты к считывателю для проверки и получить доступ на стадион. Это значительно ускорит процессы предоставления доступа на таких крупномасштабных мероприятиях, как матчи Чемпионата мира.

В рамках данного проекта HID Global также обеспечила предварительное изготовление, персонализацию и доставку защищенных билетов в дополнение к разработке межплатформенного программного обеспечения и системы управления ключами, включая библиотеки контроля доступа и управление ключами устройства. Решение HID представляет собой новый способ выпуска защищенных билетов для мероприятия, становясь «вратарем» в игре против мошенничества.