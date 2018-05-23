Avast AntiTrack Premium защитит личные данные от рекламодателей

Avast выпустила на российский рынок продукт Avast AntiTrack Premium для контроля учетных записей и конфиденциальности в интернете. AntiTrack Premium обеспечивает прозрачность и блокирует трекинг рекламы, дает пользователям возможность скрывать свои цифровые следы и очищать историю браузера.

«Традиционно рекламодатели используют файлы cookie для отслеживания пользователей, чтобы лучше таргетировать рекламные сообщения. Однако методы, используемые для отслеживания и создания профилей пользователей, эволюционировали и теперь включают такие инструменты, как Browser Fingerprint (уникальные отпечатки браузера). Скрипты отпечатков браузера отправляют информацию в центр сбора данных, включая разрешение экрана, язык, часовой пояс и список плагинов, которые могут использоваться для уникальной и надежной идентификации посетителей сайта», — сказал Ондржей Влчек, исполнительный вице-президент и генеральный директор по разработке потребительских решений Avast.

Недавние исследования, проведенные университетами в Лилле и Ренне, показали, что почти 90% браузеров могут быть однозначно идентифицированы с помощью уникальных отпечатков браузера. Из-за различных и продвинутых методов, используемых для отслеживания, пользователям все сложнее скрыться от таргетированной рекламы. Avast AntiTrack помогает людям управлять своей конфиденциальностью и персональными данными в интернете, позволяя разрешать или запрещать другим пользователям подписку, получать информацию о них, а также скрывать историю просмотров от систем отслеживания действий онлайн с помощью плановых очисток кэша.

Avast AntiTrack Premium состоит из двух частей: автономного веб-приложения AntiTrack, которое предоставляет общий статус конфиденциальности данных, а также дополнительных расширений для браузера, таких как Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer и Edge. Благодаря этим расширениям пользователи могут продолжать использовать браузер с повышенным уровнем конфиденциальности.

С Avast AntiTrack Premium пользователи могут остановить онлайн-трекинг. Avast AntiTrack блокирует попытки трекинга рекламодателями и сообщает пользователям, если их действия пытались отследить. Конфигурация ПК и настройки браузера уникальны для каждого пользователя. Каждый человек оставляет цифровой след в интернете, что позволяет веб-сайтам легко идентифицировать пользователя из общей массы.

AntiTrack Premium маскирует цифровые отпечатки пользователей, чтобы скрывать их личность и не позволять рекламодателям создавать точный профиль.

История посещения веб-сайтов хранится в браузере, и любой может получить к ней доступ. AntiTrack Premium защищает конфиденциальность пользователей, очищая историю просмотров, файлы cookie и другие данные браузера одним кликом. Пользователи могут установить регулярную автоматическую очистку для браузеров, которые они используют.

AntiTrack Premium предоставляет пользователям общий статус конфиденциальности данных, чтобы пользователи могли видеть их текущий уровень защиты персональной информации. Кроме того, пользователи могут просматривать список угроз конфиденциальности, таких как трекинг и сбор данных, которые были предотвращены приложением, и видеть, сколько отслеживающих cookie скрыто в их браузере.

Блокировщики рекламы могут фактически нарушить работу браузера, изменяя разметку веб-страницы и запуская предупреждения против блокировщика рекламы. AntiTrack Premium не блокирует рекламу и не вмешивается в макет веб-сайта. Приложение просто защищает пользователя от трекинга рекламы, так что они могут просматривать веб-страницы, как обычно, без поехавшей разметки веб-страниц и раздражающих окон «отключить блокировку рекламы для просмотра этой страницы».

Avast AntiTrack Premium уже доступен для приобретения.