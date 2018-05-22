«Норбит» внедрил SAP ERP в узбекской компании AKFA

SAP вместе с партнером «Норбит» (входит в ГК «Ланит») внедрили SAP ERP в узбекской компании AKFA – крупнейшем производителе и экспортере алюминиевого и пластикового профиля. В результате проекта было создано единое информационное пространство для финансового, логистического и управленческого учета, которое снизило трудоемкость операций на 20%.

Цель проекта – автоматизировать работу распределительных центров компании и оптимизировать бизнес-процессы для управления сбытом в торговом доме производственной компании AKFA.

Ежедневно торговый дом AKFA обеспечивает своим ассортиментом более 1000 дилеров и конечных клиентов. Новая система планирования позволила более точно отслеживать остатки на складах и в магазинах, отгружать товары клиентам, вести учет возврата и, таким образом, быстрее выводить новую продукцию в продажу.

SAP ERP также позволила оптимизировать различные бизнес-процессы, в том числе изменить ведение заказов дилеров, сократить время на согласование договоров и бонусов, усилить контроль за кредиторскими задолженностями, а также использовать несколько каналов сбыта. Консолидация данных также ускорила процесс подготовки финансовой отчетности руководству.

Лазиз Адхамов, директор по развитию бизнеса SAP в Узбекистане, отметил: «Внедрение ERP-системы позволяет руководству и владельцам бизнеса по-новому взглянуть на свое предприятие, найти новые точки роста и улучшить качество управления. Система SAP ERP очень гибкая, она дает возможность постепенно запускать новый функционал. Благодаря этому упрощается переход на новые технологии. Команда «Норбит» не просто внедрила систему, которая улучшила работу склада и сбыта, она помогла изменить бизнес-процессы, что позволило компании работать значительно эффективнее и развивать бизнес в будущем».

Абдулла Кадыров, руководитель проекта в компании AKFA, сказал: «Быстрая обработка финансово-аналитических данных стала необходимым условиям дальнейшего развития нашей компании. В SAP ERP наши специалисты быстрее работают с необходимой информацией, находят нужные документы и закрывают отчетные периоды. В перспективе мы планируем автоматизировать производственные площадки и складские комплексы производителей и, таким образом, получить дополнительные конкурентные преимущества».

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», отметил: «Наша опытная команда подошла к проекту комплексно – после обсуждения требований с заказчиком и анализа текущего положения финансового и управленческого учета, бизнес-процессы были оптимизированы и реализованы в новой системе. Внедрение системы на базе SAP ERP создало единую среду для управления бизнесом. Новый инструмент позволяет экономить значительные временные и кадровые ресурсы».