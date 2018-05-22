МТТ сообщил об успешном переходе на новую бизнес-модель

На состоявшемся ежегодном пресс-завтраке, посвященном итогам деятельности МТТ в 2017 г, генеральный директор компании Евгений Васильев заявил об успешном завершении перехода на новую бизнес-модель, от телекоммуникационного оператора к провайдеру интеллектуальных решений.

Финансовые показатели МТТ отразили успешный процесс перехода к новой бизнес-модели и ре-позиционированию компании на рынке. Все новые направления бизнеса – Unified Communications (UC), Telecom API и инфраструктурные решения (MVNE+), показали существенный рост, в то время как «классические» услуги пережили предсказуемый спад доходов. Уже 70% прибыли ГК МТТ составляют B2B-решения, в то время как доля услуг для операторского рынка сократилась до 30%.

Общерыночный тренд по снижению доходов от транзита трафика был практически полностью скомпенсирован ростом прибыли в Telecom API и платформе «МТТ Бизнес». Таким образом, несмотря на некоторое снижение общих финансовых показателей ГК МТТ (выручка в 2017 г. снизилась на 1% в 2017 г. по сравнению с 2016 г., показатель EBITDA снизился на 8% по сравнению с 2016 г.), новые направления бизнеса МТТ показали высокую положительную динамику. Рост доходов от сегмента Unified Communications в 2017 г. составил 18% по сравнению с 2016 г., Telecom API – 75% год к году.

В сегменте Unified Communications МТТ реализовал ряд новых продуктов, интегрировал платформу Pozvonim.com и вышел на второе место на рынке ВАТС в России, увеличив абонентскую базу UC-услуг на 33%, до 80 тыс. клиентов. Драйверами направления стали как мобильные инструменты (SIM МТТ), так и новые OTT-решения - «умные виджеты», CallTracking и «SMS Общение».

Направление Telecom API в 2017 г. показало взрывной рост: так, абонентская база телеком-платформы МТТ выросла на 96% по сравнению с 2017 г., благодаря заключенным контрактам с крупными клиентами, такими как Аvito и ЦИАН.

В сегменте MVNE МТТ реализовал 7 проектов, запустив мобильные продукты для «Алмател», 1С, Virgin Connect и ряда других клиентов на своей платформе для виртуальных операторов мобильной связи.

Наряду с дальнейшим развитием этих приоритетных сегментов, в 2018 г. МТТ приступил к разработке стратегии интернета вещей «Inside Out» как части направления инфраструктурных мобильных решений.

По прогнозам мировых экспертов, интернет вещей станет на ближайшие 5 лет одним из наиболее емких и быстрорастущих технологических рынков. МТТ, обладая собственным R&D-центром, мощной мобильной инфраструктурой и развитой партнерской сетью, имеет все возможности занять значительную долю на рынке решений интернета вещей для самого широкого круга клиентов и закрепить позицию лидирующего провайдера интеллектуальных решений для бизнеса.