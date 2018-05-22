КРОК усовершенствовал BIM-систему ГУП «МосгортрансНИИпроект»

КРОК добавила новые функции в систему информационного моделирования Bentley Systems, которая используется московским транспортным институтом ГУП «МосгортрансНИИпроект» для работы над проектами организации дорожного движения (ПОДД).

Благодаря доработкам КРОК в распоряжении инженеров «МосгортрансНИИпроект» появилась библиотека объектов проектирования (в том числе дорожные знаки и разметка) для совместной работы над проектами. При этом их отображение на чертеже ПОДД происходит согласно ГОСТ.

Также теперь после завершения ПОДД на каждый из них автоматически формируется детализированная ведомость всех необходимых материалов, для выполнения строительно-монтажных работ. Раньше это производилось вручную, что требовало в среднем около 5 часов.

«Институт часто работает в условиях сжатых сроков, поэтому нам важно постоянно улучшать качество управления проектами. В том числе и за счет автоматизации процессов. Это снижает влияние человеческого фактора и объём ручных операций. Новые функции позволили нам выйти на новый уровень координации и эффективности проектной работы. Например, расширенная база ГИС-объектов позволит нам тратить в разы меньше времени на проектирование. А автоматическое формирование ведомостей исключит временные затраты предприятия на составление сопутствующей документации», - отметил Станислав Горелов, заместитель директора ГУП «МосгортрансНИИпроект».

Над проектами организации дорожного движения ГУП «МосгортрансНИИпроект» работают 70 сотрудников из 3 отделов института. Каждый проект проходит несколько стадий жизненного цикла – проектирование, согласование (как внутри организации, так и вне) и направление заказчику финальной версии проекта с ведомостью предстоящих строительно-монтажных работ и материалов. Для ускорения сроков реализации проекта и одновременной работы инженеров институт внедрил BIM-платформу компании Bentley Systems. Позднее, в 2016 году, решение также было интегрировано в единое информационное пространство с системой управления инженерными данными одного из заказчиков института (ЦОДД). Однако любая система со временем требует развития, так как в процессе эксплуатации у пользователей появляются новые потребности.

«Приятно, что среди российских организаций есть те, кто успел не только опробовать BIM-подход к проектированию, но и повысить требования к используемой системе. Реализованные КРОК доработки позволили заказчику перейти на следующий уровень необходимой функциональности. По окончанию работ мы провели инструктаж, теперь сотрудники «МосгортрансНИИпроект» полностью готовы к работе в модернизированной системе», - сказала Анна Завтур, заместитель генерального директора компании КРОК.

«Лежащие в основе системы продукты ProjectWise и Bentley Map, сочетают в себе функциональность ГИС и САПР инструментов. Они позволяют до 70% сократить время обмена информацией между организациями, в несколько раз ускорить процесс разработки ПОДД и повысить качество проектной документации. Однако по мере повышения пользовательской зрелости заказчика, любая система требует адаптация. Слаженная работа специалистов нашего партнера КРОК и Bentley позволила максимально эффективно настроить единую среду работы над проектами в соответствии с требованиями проектного института», - отметил Станислав Васянин, менеджер по работе с ключевыми клиентами Bentley Systems.