Интернет вещей от Orange Business Services поможет ГК «Доброфлот» сэкономить на горючем

Orange Business Services объявила о подписании договора на оснащение IoT-решением по контролю за расходом топлива и работой двигателей судов ГК «Доброфлот», крупнейшего производителя рыбных консервов в России. Благодаря этому экипажи смогут с высокой точностью контролировать массу горючего в онлайн-режиме, предотвращая коммерческие потери из-за ошибок в ее измерении при бункеровке, исключить нецелевое расходование топлива, а также оптимизировать его расход в зависимости от погодных условий и местоположения судна. Планируемая топливная экономия при использовании решения составит около 10%.

Развертывание этого и других перспективных решений интернета вещей стало возможным благодаря проекту по подключению 18 судов ГК «Доброфлот» к широкополосной безлимитной спутниковой связи, выполненным Orange. Пилотное внедрение решения состоится на транспортном рефрижераторе «Прогресс». Прогнозируемая экономия на затратах топлива составит примерно 1,95 млн рублей за месяц навигации. После успешной апробации решение будет установлено еще на 8 судах заказчика, включая крупнейшую в мире плавбазу «Всеволод Сибирцев». При этом все оборудование, необходимые пусконаладочные и сервисные работы будут осуществляться в рамках единого контракта с фиксированной помесячной оплатой.

Решение было разработано в недавно открытом российском центре компетенций Orange в области судоходства совместно с партнерами из ГК «Технодар», российского поставщика систем контроля расхода топлива и спутникового мониторинга транспорта. Команда центра включает в себя 25 специалистов из различных территориальных подразделений от Москвы до Владивостока. Среди ее основных задач – оперативная кастомизация решений по запросу клиента. Так, в текущем проекте применяются кориолисовые счетчики-расходомеры – самые технологичные приборы такого класса, отличающиеся наименьшей погрешностью измерений по сравнению с более распространенными ультразвуковыми и роторными моделями.

«Расходы на топливо составляют около половины затрат на эксплуатацию судов, поэтому решение Orange Business Services поможет нам их существенно оптимизировать. Использование технологий интернета вещей на наших судах является частью стратегии компании по цифровизации собственного флота, и позволит нам с высокой точностью отслеживать работу силовых установок и расход горючего. Это повысит рентабельность и конкурентоспособность нашего бизнеса, а также облегчит последующее внедрение других IoT-решений», – сказал Евгений Степанов, технический директор, ГК «Доброфлот».

«Мы начали обсуждать внедрение IoT-решений на судах ГК «Доброфлот» вскоре после успешной реализации проекта по их подключению к спутниковой связи. В результате мы совместно пришли к идее того, что Orange Business Services сможет предложить компании целый набор услуг, которые бы в перспективе помогли сократить ее операционные расходы, повысить эффективность технологических процессов и определять возможные неисправности для заблаговременного ремонта судов. Текущий проект подтверждает глобальное лидерство Orange по созданию и управлению IoT-решениями для разных отраслей бизнеса», – отметил Ричард ван Вагенинген, старший вице-президент Orange Business Services, отвечающий за регион IMEAR (Indirect, Middle East, Africa, Russia).

Согласно исследованию университета Хофстра (США), в среднем расходы на топливо составляют 46% от совокупных затрат на владение судном. По данным Orange, текущая ёмкость российского enterprise-рынка решений по контролю за расходованием топлива на судах составляет более 73 млн евро, а всего на рынке насчитывается порядка 1700 судов водоизмещением свыше 1000 тонн, на которых может быть применено данное решение.

«Развитие интернета вещей на морском транспорте имеет нереализованный потенциал, который обусловлен рядом факторов, в том числе и отсутствием доступа к ШПД (широкополосному доступу в интернет). Но уже сейчас сформировались предпосылки, которые кардинально изменят отрасль морского транспорта. К ключевым можно отнести повышение уровня проникновения подключений к широкополосной спутниковой связи, а также программы развития цифровой навигации, средства которой в обозримом будущем станут обязательными в отрасли морского транспорта. Кроме того, важную роль играет рост издержек в судоходной отрасли, связанный с тенденцией использования судов повышенной вместимостью», – отметила Татьяна Толмачева, основатель iKS-Consulting.