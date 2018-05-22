Huawei объявила о старте продаж планшетов MediaPad M5 в России

Huawei объявила о начале продаж в России планшетов серии MediaPad M5, впервые представленных на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне в феврале этого года. Новые планшеты получили 2,5D стекло, 2K экраны с диагоналями 8,4 и 10,8 дюйма и аудиосистемы с динамиками Harman и поддержкой Hi-Res аудио.

Планшеты серии MediaPad M5, построенные на базе 8-ядерного процессора Kirin 960, имеют 4 ГБ оперативной памяти и накопители емкостью 32 или 64 ГБ. Совместно с новой версией интерфейса EMUI 8.0 планшеты гарантируют высокую производительность и комфорт при просмотре веб-сайтов, воспроизведении игр и при работе с повседневными приложениями. Батарея емкостью 5 100 мА∙ч у 8-дюймовой модели и 7 500 мА∙ч у 10-дюймовых в сочетании с технологией быстрой зарядки Huawei QuickCharge обеспечивают устройствам высокую автономность при активном использовании. Согласно тестированию, проведенному в лаборатории Huawei, полная зарядка занимает 1,9 часа для 8-дюймовых и 2,9 часа для 10-дюймовых моделей.

Применение цельнометаллических корпусов и 2,5D стекла придает устройствам премиальный внешний вид и комфорт в использовании. IPS экраны с разрешением 2560×1600 точек и плотностью пикселей 359 ppi (8,4 дюйма) и 280 ppi (10,8 дюйма) гарантируют яркие впечатления при просмотре видео. Технология ClariVu 5.0 обеспечивает высокую детализацию изображения, повышая параметры динамического диапазона, контраста, четкости и насыщенности. Режим Eye Comfort предотвращает утомление глаз при работе с планшетом вечером и ночью.

Планшеты MediaPad M5 с диагональю экрана 8,4 дюйма оснащаются двумя, а 10,8-дюймовые — четырьмя динамиками, созданными при поддержке инженеров компании Harman, и получившими технологию Huawei Histen, которая позволяет настраивать звучание под разные виды наушников и режимы объемного звучания, оптимизированные под просмотр кинофильмов, прослушивание музыки или видеоигры. Аудиочип Hi-Fi DAC AK4376, поддерживающий воспроизведение Hi-Res аудио, гарантирует максимальную точность воспроизведения музыкальных треков в высоком качестве.

ОС Android 8.0 поддерживает режим эмуляции рабочего стола (в модели 10,8 дюйма), который значительно повышает эффективность работы за счет удобной навигации, хорошо знакомой по ПК. В этом режиме на экране отображается панель задач с запущенными приложениями, а доступ к файлам для отправки и редактирования упрощается. Планшеты MediaPad M5 с диагональю экрана 10,8 дюйма получили разъемы Pogo Pins, позволяющие подключать опциональную внешнюю клавиатуру.

MediaPad M5 Pro комплектуются также стилусом M-Pen, который распознает 4096 степеней нажима. Кнопки быстрого доступа, расположенные на корпусе стилуса, позволяют одним нажатием делать снимок экрана, удалять изображения и выполнять другие действия. Батарея стилуса обеспечивает до 50 дней автономной работы.

Оснащенная автофокусом основная камера с разрешением 13 МП и фронтальная 8 МП камера позволяют делать качественные фотографии и селфи с высокой детализацией.

Небольшой вес — 316 и 428 граммов (MediaPad M5 c диагоналями 8,4 и 10,8 дюйма соответственно), толщина всего 7,3 мм и поддержка 4G LTE Cat6 при высоких технических характеристиках делают эти устройства незаменимыми помощниками в самых разнообразных ситуациях, как дома, так и в путешествиях.

Планшеты MediaPad M5 Pro выпускаются в цветах космический серый и золотой шампань. Продажи в России стартуют с 1 июня, предзаказ начнется 22 мая в 20:30 по московскому времени и продлится до 31 мая включительно. Помимо фирменного интернет-магазина shop.huawei.ru устройства будут доступны у партнеров: «ДНС», «М.Видео», «Ноу-Хау», «Технопарк» и «Связной». Покупатели фирменного интернет-магазина shop.huawei.ru получат в качестве подарка фитнес-браслет Huawei Band 2 Pro и подарочный купон на скидку, а в других официальных каналах продаж подарком к новому планшету станет портативная акустическая система и другие подарки.