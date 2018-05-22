«Диасофт» упрощает взаимодействие с сервисами НРД

«Диасофт» сообщила о запуске в эксплуатацию решений для автоматической загрузки и выгрузки данных при обмене с сервисами Национального расчетного депозитария.

Компания расширила портфель продуктов инструментом для взаимодействия IT-системы Diasoft FA# Beans с «НРДирект» – web-кабинетом корпоративных действий (рабочее место пользователя СЭД НРД). Решение полностью автоматизирует выгрузку данных о владельцах ценных бумаг по корпоративным действиям из банковской системы и поддерживает форматы, необходимые для их последующей загрузки в «НРДирект». Данные визуализируются в удобном интерфейсе, что позволяет контролировать их корректность, а гибкая система настроек предоставляет пользователю возможность управлять объемом выгружаемой информации. Благодаря этому обмен данными между продуктом Diasoft FA# Beans, Депозитарный учет и «НРДирект» осуществляется своевременно и не требует дополнительной ручной работы.

Другой продукт, представляющий собой интерфейс загрузки справочника ценных бумаг, позволяет пользователям IT-системы Diasoft FA# Beans автоматически обрабатывать информационный поток из системы НРД. Функционал решения позволяет загружать данные в буфер продукта Diasoft FA# Beans, Ядро финансовых инструментов для их дальнейшей полной или выборочной передачи в соответствующие справочники системы. В текущий момент предполагается возможность загрузки файловой информации о финансовых инструментах, в частности ценных бумагах, и организациях, которые с ними связаны (эмитенты, регистраторы, ПИФы, УК и др.).

Оба решения прошли тестирование и готовы к запуску в промышленную эксплуатацию.