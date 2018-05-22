Cloud4Y развернул облачную инфраструктуру для SAFIN Group

Cloud4Y предоставил компании SAFIN ресурсы для облачных вычислений по модели IaaS.

SAFIN – это высокотехнологический комплекс флексографической печати в г. Рязани на базе новейшего оборудования OMET XFLEX X6 (Италия) и системы 100% контроля качества печати AB Graphic fleye Vision (Германия). Компания входит в состав международного торгово-промышленного холдинга SAFIN Group. Производитель предлагает целый ряд печатной продукции на разных материалах: гибкой упаковке, тубном ламинате, на самоклеящихся, термоусадочных или вплавляемых этикетках (in-mould labeling). Целью компании является производство конкурентоспособной импортозамещающей продукции в России.

Облако Cloud4Y построено на базе оборудования корпоративного уровня (блейд-серверы HP, СХД NetApp, Juniper 40G) и надежного стека технологий виртуализации от VMware с поддержкой всех кластерных опций (VMware HA, DRS, vMotion). Оборудование размещается в безопасных дата-центрах TIER III в России. Оптические каналы связи между ЦОДами облака дублируются, образуя кольцо высокой доступности. Благодаря этому, а также специализации, многолетнему опыту в области ИТ-аренды и профессионализму команды Cloud4Y, клиенты получают облачные услуги с высокой стабильностью и отказоустойчивостью не ниже уровня, закрепленного в SLA (99,982%).

Оперативное и точное управление облачной инфраструктурой осуществляется компанией SAFIN самостоятельно через удобную панель самообслуживания vCloud Director 9.0. Техническая поддержка оказывается заказчику в режиме 24х7х365.

SAFIN получила возможность конфигурировать свой программно-определяемый дата-центр (vDC), объединяющий виртуальные машины, виртуальные сети, СХД и средства защиты, в строгом соответствии с текущими потребностями. Выбор в пользу облачных технологий позволил осуществлять управленческий контроль на основе регулярной статистики, проводить быструю и достоверную оценку качества работ, объема затрат и ресурсов, а также за считанные минуты вносить в IT-инфраструктуру изменения, необходимые для повышения эффективности.