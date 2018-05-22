Банк «Восточный» представил онлайн-кассу «ВосточныйКасса»

Банк «Восточный» представил «ВосточныйКасса» – новое поколение кассовых аппаратов для представителей малого бизнеса из сферы торговли. Этот продукт особенно актуален для МСБ в работе в рамках федерального закона 54-ФЗ. «ВосточныйКасса» – это онлайн-касса, особенностью которой является отправка данных о каждой транзакции сразу в ФНС (Федеральную налоговую службу). Благодаря этому решению от банка «Восточный» переход на новую систему для малого бизнеса будет простым и комфортным. «ВосточныйКасса» не только приведет все платежные процессы в соответствие с законодательными требованиями, но и станет инструментом для управления финансами и увеличения прибыли. Технологическое решение предоставлено партнером банка – компанией «Аванпост».

Онлайн-касса банка «Восточный» представляет собой непосредственно кассовый аппарат со специальным чипом, т.н. фискальным накопителем (ФН), и подключением к сети интернет, оборудование применимо как для онлайн-, так и офлайн-торговли. «ВосточныйКасса» позволяет автоматизировать большинство процессов, связанных с управлением бизнесом. Так, Личный кабинет кассы позволяет работать с товарным справочником, получать отчеты, контролировать продажи в режиме реального времени, управлять покупательской лояльностью, в том числе изменять цены в любой точке продаж. Делать это возможно дистанционно – прямо из мобильного телефона. Кроме того, «ВосточныйКасса» интегрирована с системой 1С, программой «МОЙСКЛАД» и интернет-магазинами на базе Bitrix.

Среди особенностей кассы – удаленный доступ к устройству технической поддержки, т.е. обеспечена круглосуточная поддержка сервиса, касса по умолчанию поддерживает все виды эквайрингового оборудования по bluetooth-каналу без дополнительных комиссий. А самое главное – процесс постановки кассы на учет в ФНС максимально прост – дистанционно через Личный кабинет онлайн-кассы. Дополнительное приобретение КЭП и визита в ФНС не требуется. Все, что необходимо для регистрации кассы, уже есть в комплекте.

Приобрести онлайн-кассу просто – достаточно заполнить заявку на сайте банка или обратиться в отделение, или позвонив по телефону в Контактный центр «Восточного».

«По разным оценкам, использование онлайн-кассы позволяет увеличить выручку торговой точки более чем на 30 процентов, благодаря контролю остатков и процесса продажи товара в режиме реального времени. Мы делаем все необходимое, чтобы малый бизнес получил новые возможности для развития. Мы хотим, чтобы наш клиент получал прибыль и рос вместе с нами. Простота и дистанционное использование онлайн-кассы от банка "Восточный" – шаг навстречу предпринимателю и российскому малому бизнесу», – отметила Анна Ермолаева, директор департамента развития продуктов и процессов МСБ банка «Восточный».

Для тех клиентов, кто пока только присматривается к новым технологиям в эквайринге, банк предлагает взять онлайн-кассу в аренду, чтобы оценить все ее преимущества. Арендовать онлайн-кассу от банка «Восточный» можно от 1,5 тыс. руб. в месяц. Партнер банка компания «Аванпост» бесплатно доставит арендованное оборудование, поставит кассу на учет и обеспечит сервисной поддержкой. Словом, в пакет по аренде кассы входят те же опции, что и в рамках покупки.