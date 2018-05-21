В кошельке «Яндекс.Денег» появился бонусный баланс

«Яндекс» объявил о добавлении в кошелек «Яндекс.Денег» на постоянной основе бонусного баланса. Теперь пользователи «Яндекс.Денег» могут зарабатывать бонусные баллы, совершая простые действия.

Например, баллы будут начислены за прохождение идентификации, привязку карты к кошельку или выпуск именной карты «Яндекс.Денег». Еще ссылкой на «Яндекс.Деньги» можно поделиться с другом. После того, как он зарегистрируется на сервисе, выпустит и активирует именную карту, на кошельки обоих пользователей будет зачислено по 100 баллов.

Заработанными баллами можно будет оплачивать покупки из кошелька, как обычными деньгами. Новая возможность доступна всем пользователям сервиса.

В специальном разделе на сайте «Яндекс.Денег» можно узнать количество баллов и витрины, эти баллы можно потратить. Например, можно купить подписку на «Яндекс.Музыку», заплатить за домашний интернет от Ростелекома, Билайна или Дом.ru, пополнить баланс на игровых сервисах Steam, PlayStation Storeили Xbox Live и многое другое.

«Некоторые пользователи «Яндекс.Денег» уже зарабатывали бонусные баллы — за участие в акциях, которые раньше мы проводили совместно с партнерами. Теперь бонусный баланс есть у всех владельцев электронных кошельков. В ближайший год мы предложим людям ещё больше способов получения баллов, расширим список витрин и сервисов, где за покупки можно рассчитываться не деньгами, а баллами», — сказала Алла Савченко, директор по продуктам «Яндекс.Денег».

Чтобы потратить баллы, нужно выбрать услугу из списка, затем — оплату из кошелька и пункт «Использовать баллы». Дальше пользователю нужно указать, сколько он хочет заплатить деньгами, а сколько — баллами. 1 балл равен 1 рублю. Пользователю придётся потратить минимум 1 рубль, а остальную сумму можно будет заплатить баллами.