Toshiba Memory Corporation представила новую серию SSD-дисков для ЦОДов

Toshiba Memory Europe (TME) дополнила ассортимент твердотельных дисков (SSD) для центров обработки данных новой серией SSD-устройств в различных форм-факторах с интерфейсами PCI Express NVMe и SATA на основе 3D флеш-памяти. Новые SSD-диски CD5, XD5 и HK6-DC позволяют операторам инфраструктуры решать задачи производительности и обработки рабочих нагрузок, обеспечивая надежную и безотказную работу при низком энергопотреблении для задач с высокой интенсивностью чтения данных, таких как базы данных NoSQL, анализ больших данных и потоковая передача мультимедиа.

«Спрос на флеш-хранилища в центрах обработки данных продолжает быстро расти: к 2021 г. прогнозируется совокупный среднегодовой рост емкости поставленных корпоративным заказчикам устройств на 58%, – сказал Джефф Янукович (Jeff Janukowicz), вице-президент по исследованиям твердотельных дисков и передовых технологий компании IDC. – Для успешной работы систем гипермасштабирования, автоматизации/оркестрации и программно-определяемых хранилищ облачные центры обработки данных должны отвечать определенным требованиям в отношении рабочей нагрузки. Новейшие SSD-диски Toshiba для центров обработки данных помогут заказчикам создавать решения, отвечающие этим строгим требованиям, и оптимально использовать флеш-хранилища».

В новой серии SSD-дисков используется 3D флеш-память компании Toshiba следующего поколения BiCS FLASH, в основе которой 64-слойная архитектура собственной разработки и технология размещения 3 битов данных в одной ячейке (трехуровневые ячейки, TLC). Кроме того, серии SSD-дисков CD5, XD5 и HK6-DC разработаны с учетом полной вертикальной интеграции, что позволяет обеспечивать высокое качество и надежность.

PCIe NVMe SSD-диски компании TME предназначены для различных профилей рабочей нагрузки в центрах обработки данных.

В серии CD5 представлены устройства емкостью от 960 до 7680 ГБ в форм-факторе U.2 с производительностью 500 тыс. / 35 тыс. операций произвольного чтения / записи в секунду и скоростью последовательного чтения / записи до 3140 / 1980 МБ/с при потребляемой мощности от 9 до 14 Вт.

Серия XD5 – это SSD-устройства в компактном форм-факторе M.2 22110 емкостью до 3,84 ТБ со скоростью последовательного чтения / записи до 2600 / 890 МБ/с и потребляемой мощностью 7 Вт. Эти SSD-диски оптимизированы для снижения задержки и постоянства производительности при работе с нагрузками с высокой интенсивностью чтения данных и предназначены для систем на основе платформы Open Compute (Open Compute Platform, OCP), а также гипермасштабируемых и облачных решений.

В серии HK6-DC представлены SSD-диски с интерфейсом SATA 6 Гбит/с емкостью 960 ГБ, 1,92 ТБ и 3,84 ТБ. Эти SSD-устройства для задач с высокой интенсивностью чтения, оптимизированные для снижения задержки, обеспечивают до 85 тыс. операций произвольного чтения в секунду и скорость последовательного чтения до 550 МБ/с. Эти показатели производительности более чем в 400 раз превышают соответствующие значения для высокопроизводительных жестких дисков (HDD) с частотой вращения 15 тыс. об/мин. Они также демонстрируют непрерывное улучшение характеристик по сравнению с SATA SSD-дисками предыдущего поколения.

«Высокая надежность, эффективное использование электроэнергии и возможность обеспечить постоянство производительности – ключевые требования к современным центрам обработки данных, – сказал Пол Рован (Paul Rowan), генеральный директор подразделения твердотельных дисков компании Toshiba Memory Europe. – Решить эти задачи могут наши SSD-диски новой серии на основе памяти BiCS FLASH с интерфейсами NVMe и SATA. Это отличный выбор для создания хранилищ данных в облачных инфраструктурах».

Новые SSD-диски Toshiba для центров обработки данных имеют защиту от потери питания и поддерживают криптографическое стирание для надежного удаления данных. Они также используют 256-битное шифрование AES для надежной защиты данных без снижения производительности, свойственного программным решениям. Новые SSD-диски Toshiba разработаны с учетом требований к высокому постоянству характеристик ввода-вывода и поставляются с ограниченной пятилетней гарантией.