Schneider Electric предложит Glass Touch Panel отелям класса люкс

Schneider Electric, эксперт в управлении энергией и автоматизации, представляет новое конфигурируемое решение для отельной индустрии – стеклянные сенсорные панели управления Glass Touch Panels.

Серия Glass Touch предлагает конфигурируемые модификации трех устройств, без которых не обойдется современный отель, – модулей управления освещением и шторами, термостатов и картоприемников. Изделия позволяют легко настроить освещение и климат в номере, а интуитивное управление и премиум-дизайн устройств Glass Touch сделают пребывание постояльцев в номере еще более комфортным.

Так, использование контроллера HRC обеспечивает программирование оптимальных сцен управления освещением и шторами, а также запуск welcome-сцен при первом посещении номера постояльцем. При этом наличие датчиков движения и открытия окон или двери позволяет управлять номером не только по присутствию ключа в картоприемнике, но и просто по присутствию гостя.

Glass Touch Panel – это 7 модулей различного размера (95х95х33, 105х105х33, 160х95х33, 160х105х33) со стеклянными панелями, разделенными на функциональные клавиши. Каждая функция маркируется специальной иконкой на устройстве. Панели изготавливаются в срок до 8 недель строго индивидуально с уникальным набором иконок или надписей под конкретный проект.

Дизайнеры Schneider Electric предусмотрели несколько цветовых решений для того, чтобы модули могли идеально вписаться в любой интерьер отеля. В серии доступны белый, черный, серебристый и золотистый цвета самих панелей, а также 6 оттенков LED-подсветки клавиш: белый, янтарный, голубой, зеленый, красный, серый.

Также в серии Glass Touch доступны 2 стеклянных сенсорных термостата и 2 картоприемника. Новые картоприемники Schneider Electric позволяют персоналу отеля узнать, требуется ли уборка номера, просит ли постоялец его не беспокоить. Устройство можно настроить так, чтобы освещение, мультимедиа и кондиционирование в номере отключались, как только постоялец вынимает из него карту. Это позволит гостинице дополнительно экономить ресурсы, в том числе финансовые.

Картоприемник и термостат предлагаются в разных размерах и выполнены в том же дизайне, что и модули Glass Touch Panel. Это позволяет выполнить всю инсталляцию для управления комфортом в номере в едином дизайнерском исполнении, идеально вписав панели в общую концепцию интерьера отеля.

Новые панели Glass Touch Panels стали логичным дополнением комплексных решений Schneider Electric для отелей, воплощающих концепцию EcoStruxure for Hotels. Ее суть заключается в повышении уровня комфорта и управляемости номером для постояльцев при одновременном снижении ресурсных, денежных и трудовых затрат для владельцев гостиниц.