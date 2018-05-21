Облачная платформа Mail.Ru Cloud Solutions выходит на рынок PaaS

Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) запустила первый PaaS-сервис Containers. Он создан на базе технологии Kubernetes. Клиенты MCS смогут использовать возможности сервиса, не тратя ресурсы на ручную установку и обслуживание.

Containers работает по модели PaaS и позволяет обеспечить работоспособность IT-приложений клиента при любой нагрузке. Используя новый сервис компания сможет на 30–50% сократить расходы на хостинг, сэкономить на техническом обслуживании проекта, а также ускорить разработку новых приложений и сайтов.

Несмотря на популярность платформы Kubernetes, многие компании сталкиваются со значительными сложностями при ее самостоятельной установке и настройке. PaaS-сервис Containers, бесшовно интегрированный в облачную платформу MCS, автоматизирует процессы создания и обслуживания кластеров, помогая компаниям забыть о ручной настройке виртуальных машин, системы безопасности, мониторинга, балансировки нагрузки и подключения системы хранения данных.

«Рынок публичных облаков в России в 2018 году, по прогнозам SAP СНГ, составит 34 млрд руб., а доля PaaS в нем едва превысит миллиард. Это 3% от рынка услуг, в то время как в среднем по миру доля PaaS составляет 20%. Подобное положение дел необычно для российского рынка, который в своем технологическом развитии обычно следует международным трендам. Своей миссией мы видим повышение осведомленности российских специалистов о важности использования всех возможностей публичных облаков, — отметил руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Егор Ганин. — Платформа как услуга, которую мы предлагаем сегодня, позволяет существенно сократить время разработки продуктов и ускорить вывод новых решений на рынок. А использование в бизнесе облачной инфраструктуры в конечном итоге ускорит развитие российского цифрового бизнеса».

Новый сервис Mail.Ru Cloud Solutions позволяет решать такие задачи, как запуск приложений, реализующих микросервисную архитектуру, обработка пиковых нагрузок приложений и сайтов, ускорение и стандартизация процессов CI/CD, управление тестовыми средами.

В Mail.Ru Cloud Solutions входят объектные облачные хранилища для горячих данных Mail.Ru Hotbox, холодных данных Mail.Ru Icebox и виртуальные серверы Mail.Ru Infra.