«Леруа Мерлен Восток» интегрировала решение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса в свою корпоративную сеть

«Леруа Мерлен Восток» — российское подразделение международного ритейлера Leroy Merlin, который специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Компания работает на российском рынке с 2004 г. Сейчас в российскую сеть входит 75 магазинов.

«Информационная безопасность сегодня становится все более важной темой для бизнеса. В прошлом году весь мир наблюдал несколько примеров атак, которые на время парализовали работу сотен компаний по всему миру. Нас, к счастью, эти эпидемии не коснулись, но после них стало окончательно ясно, что любой бизнес потенциально находится под угрозой вредоносного ПО. Для защиты своей инфраструктуры мы уже пользовались решением "Лаборатории Касперского" и остались очень довольны, теперь решили увеличить количество лицензий. Потому что безопасности много не бывает», — отметил Настенко Виктор, руководитель отдела «ИТ Платформа» компании «Леруа Мерлен Восток».

«Каждый узел IT-инфраструктуры потенциально уязвим и нуждается в защите, однако альфой и омегой сети все равно остаются конечные устройства. Во время наиболее громких атак последнего времени вредоносный код проникал именно на компьютеры. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса моментально детектирует все известные угрозы, а с помощью поведенческого анализа и мониторинга системы защищает даже от неизвестных. Причем решение способно не только обнаруживать зловреды, но и откатывать нежелательные изменения. Мы очень рады, что "Леруа Мерлен" оценили нашу защиту и даже расширили сотрудничество», — сказал Сергей Земков, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

Комплексная платформа «Лаборатории Касперского» Kaspersky Security для бизнеса включает в себя множество передовых инструментов и технологий для защиты всей ИТ-инфраструктуры. Решение обеспечивает сохранность конфиденциальной информации и безопасный доступ пользователей к сетевым ресурсам. Помимо полноценной защиты рабочих станций и серверов, решение Kaspersky Security для бизнеса позволяет контролировать и защищать мобильные устройства, предоставляет антиспам-технологии, а также помогает управлять удаленным доступом к корпоративной сети. При этом все инструменты представлены для ИТ-администраторов с помощью единой графической консоли и позволяют управлять безопасностью целого предприятия.