Huawei представила смартфон Honor 7C с NFC и распознаванием лица. Цена

Huawei представила под брендом Honor новый смартфон Honor 7C. Ориентированный на молодежную аудиторию и людей, которые используют современные технологии для выполнения повседневных задач, Honor 7C получил интерфейс NFC для работы с платежными системами и бесконтактными датчиками и систему распознавания лица, позволяющую разблокировать устройство, просто взглянув на экран. Кроме того, смартфон оснащен двойной камерой высокого разрешения и FullView экраном.

Технология NFC, ранее применявшаяся в смартфонах более высоких ценовых категорий, позволяет мгновенно взаимодействовать с различными устройствами и сервисами, оплачивать покупки и передавать информацию, упрощая целый ряд рутинных операций.

Функция разблокировки смартфона при помощи распознавания лица работает быстрее и удобнее других методов идентификации. Honor стал одним из первых брендов, применивших эту технологию на бюджетных смартфонах. В Honor 7C данная функция распознает лицо по 1024 параметрам, гарантируя высокую точность и надежную защиту персональных данных. Смартфон также получил сканер отпечатков пальцев, который позволяет быстро разблокировать устройство, если лицо пользователя полностью или частично закрыто.

Двойная основная камера, состоящая из 13МП и 2 МП модулей, и фронтальная камера с разрешением 8 МП гарантируют высокое качество фотографий и селфи при различных условиях съёмки. Фронтальная камера оснащена регулируемой подсветкой, позволяющей делать яркие и интересные селфи даже в ночное время.

Большой экран с диагональю 5,7 дюйма и соотношением сторон 18:9 удобен для просмотра видео и широкоформатных фильмов, а также обеспечивает дополнительный комфорт при чтении текстов. Honor 7C построен на базе восьмиядерного процессора и работает под управлением ОС Android 8.0 и пользовательского интерфейса EMUI 8.0, который расширяет функциональность смартфона и повышает производительность при работе в многозадачном режиме.

Новый смартфон выполнен в стильном и компактном корпусе толщиной 8,05 мм, с закругленными углами и симметричной рамкой по периметру.

Смартфон Honor 7C доступен в черном и синем цветах корпуса. Начало продаж в России намечено на 24 мая. Рекомендованная розничная цена от 10990 руб.