Cognitive внедрила управление научно-техническими проектами в НИТУ МИСиС

Cognitive Technologies объявила о внедрении интеллектуальной системы управления научно-техническими проектами (ИС УНТП), реализованной в одном из велущих российских университетов НИТУ МИСиС. Это крупнейшее внедрение системы такого класса в нашей стране, уникальное по своему масштабу и функциональности, - отмечают в компании.

«Перед нами стояла чрезвычайно сложная задача, – отметил генеральный директор Cognitive Technologies Андрей Черногоров, – НИТУ МИСиС это не только крупнейший научно-образовательный центр страны, это предприятие, производство, которое связано с коммерциализацией науки. Оно реализует, как внешние, так и внутренние проекты, участвует в конкурсах, имеет мощную базу уникального научного оборудования, ведет активную международную деятельность. Кроме этого, в университете работают ученые, инженеры, специалисты самого высокого уровня. В процессе выполненных ими работ накоплен огромный банк данных. Информация, которой необходимо эффективно пользоваться внутри МИСиС и обмениваться с внешними партнерами. Нам предстояло увязать эти и другие процессы в единую систему управления».

Решение Cognitive Technologies было реализовано на новой технологической платформе «Е1 Евфрат», на которой многие годы функционирует система электронного документооборота компании, а также программный комплекс для управления закупочной деятельностью.

«Фактически, это единственная система в России, которая вместила в себя весь процесс проведения научных проектов, начиная от подготовки заявок участников, заведения карточек контроля научно исследовательской информации до выгрузки отчетных форм, –сказала руководитель проекта Cognitive Technologies Юлия Золовкина. – Вся информация о проектах стала доступной для их участников. Система позволяет давать сводную информацию по сложным и длительным проектам, к которым относится НИОКР и которые могут длиться несколько лет. Раньше эту информацию можно было получать неделями. Где ее найти, кто ей занимается, понять было непросто. Теперь, если пользователь хочет узнать текущий статус проекта, он это может сделать по нажатию клавиши. Мы изучали есть ли что-то подобное и в МИТ или Стенфорде, но не увидели таких проектов».

Одним из ключевых достоинств ИС УНТП является возможность эффективного управления дорогостоящим научным оборудованием, что позволяет существенно повысить эффективность его использования, снизить простои, полностью устранить любые, связанные с этим злоупотребления. Это фактически единственный проект, когда любой желающий, в том числе и внешний, не являющийся сотрудником МИСиС, может подать заявку на использование оборудования и эта заявка будет рассмотрена в соответствие с существующими бизнес-процессами.

В ИС УНТП были добавлены новые функциональные возможности, такие, как управление научным оборудованием.

«Оно заключается как в учете наличия этого оборудования, так и в контроле за его эксплуатацией, включая загрузку и такие важные моменты, как поверка этого оборудования и его сертификация и т.д., что необходимо при выполнении госконтрактов, – сказал руководитель управления науки НИТУ МИСИС Николай Панокин. – Также функционал был расширен за счет внедрения модуля «Кабинета ученого». Он позволяет руководителям проектов не только видеть информацию, которая содержится в этой системе, но также вносить и корректировать ее по мере выполнения проекта, что существенно сократило объем бумажной работы и трудоемкости при сопровождении проекта нашими учеными. Теперь получение отчета и внесение необходимой информации не требует многочисленных обращений в другие подразделения университета».

Система тесно интегрирована с действующей системой «1С Университет», дополняя ее новым функционалом.

НИТУ МИСиС является одним из ведущих и самых динамично развивающихся университетов в России. В университете действуют более 30 научно-исследовательских лабораторий и 3 инжиниринговых центра мирового уровня, в которых работают ведущие ученые России и мира. НИТУ «МИСиС» успешно реализует совместные проекты с крупнейшими российскими и зарубежными высокотехнологичными компаниями. В состав университета входит 9 институтов, 4 филиала — три в России и один за рубежом, и одно представительство. В НИТУ «МИСиС» обучаются более 17000 студентов.

Университет является участником четырех масштабных научных проектов уровня MegaScience: Horizon 2020, MoEDAL, LCHb, SHiP. НИТУ «МИСиС» занимает 1-е место среди вузов Проекта 5-100 по количеству публикаций инжиниринговой и материаловедческой направленности в журналах первого квартиля по SNIP.

В 2015 году сотрудники университета приняли решение о замене устаревшей системы автоматизации деятельности управления науки, которая была ориентирована, главным образом, на автоматизацию учета н контролировала исключительно движение финансов по заключаемым университетом договорам в сфере научной деятельности.

В результате проведенного анализа рынка, предпочтение было отдано компании Cognitive Technologies, в наибольшей степени обладающей компетенциями, необходимыми для выполнения работ по созданию комплексной системы управления научно-техническими проектами.

В итоге Cognitive Technologies была создана интеллектуальная система, автоматизирующая следующие процессы управления научно-техническими проектами: управление ресурсами НИТУ МИСиС в рамках осуществления научно-технической деятельности; учёт занятости научного персонала; управление штатным расписанием научно-технических проектов; контроль загруженности лабораторного оборудования, ведение календарного графика выполнения плановых работ; создание единого доступа научного персонала к информации o НИР/ОКР/НТУ; подготовка заявок для участия в конкурсных процедурах; контроль исполнения государственных контрактов, договоров (контрактов), соглашений о предоставлении грантов; формирование отчётной документации; хранение документов (договоры, научные отчёты, документы правовой охраны РИД) и другие.

«В России ежегодно тратятся миллиарды рублей на закупку дорогостоящего оборудования, которое, как правило, оказывается недостаточно загруженным в рамках проектов тех организаций, которые его приобрели. МИСиС продвигает визионерское решение, которое уже многие отечественные вузы готовы тиражировать и использовать в своей практике. Это важный шаг для решения гигантской проблемы», – сказал Андрей Черногоров.