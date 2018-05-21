Cloud4Y предоставил облачную инфраструктуру сервису бронирования ресторанов LeClick

Cloud4Y предоставил компании LeClick мощности для облачных вычислений по модели IaaS.

LeClick (leclick.ru) – компания, занимающаяся автоматизацией и развитием онлайн сервиса в сфере бронирования ресторанов. Для предприятий общественного питания LeClick предлагает on-line решение для автоматизации рабочего процесса, продвижение/SMM/event-менеджмент, а для их клиентов – интернет-сервис по расширенному поиску, подбору и бронированию.

Облако Cloud4Y построено на базе технологического стека VMware и соответствует концепции программно-определяемого дата-центра (SDDC). Клиенты провайдера могут самостоятельно создавать свой виртуальный ЦОД (vDC) и изменять его конфигурацию в кратчайшие сроки с помощью единой и удобной панели управления vCloud Director 9.0. Платформа виртуализации поддерживает не только создание необходимого количества виртуальных машин с нужными характеристиками и операционными системами, но и виртуализацию сетей и СХД. Благодаря этому, арендаторы облака могут объединять облачные серверы в сети с любой топологией и добиться точного соответствия IT-ресурсов своим актуальным бизнес-потребностям. Аппаратная часть платформы провайдера расположена в российских дата-центрах TIER III.

Облако предоставляет LeClick возможность сфокусироваться на развитии основных направлений деятельности за счет передачи забот о работоспособности IT-инфраструктуры специализированной и профессиональной компании в области IT-аренды. Надежность и отказоустойчивость облака обеспечивается Cloud4Y, а значение недополученной бизнесом прибыли снижается за счёт минимизации простоев IT-инфраструктуры и страхования рисков штрафами (SLA 99,982%). Ресурсы предоставляются по запросу с возможностью масштабирования и ввода в эксплуатацию в течение пары минут, при этом арендатор платит только за то, что реально использует.