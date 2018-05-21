ASUS представила новый ультрабук ZenBook Pro 15

ASUS представила новый 15,6-дюймовый ультрабук ZenBook Pro 15 (UX550G). В максимальной комплектации он оснащен процессором 8 поколения Intel Core i9, игровой видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, твердотельным накопителем с высокоскоростным интерфейсом PCI Express (PCIe) 3.0 x4, оперативной памятью DDR4 с частотой 2400 МГц, гигабитным модулем Wi-Fi 802.11ac и сразу двумя портами USB-C с интерфейсом Thunderbolt 3.

Встроенный сканер отпечатка пальца позволяет выполнить авторизацию в системе всего одним касанием с помощью функции Windows Hello.

15,6-дюймовый экран, сертифицированный в соответствии со стандартом PANTONE, способен воспроизводить изображение в формате до 4K UHD и обладает охватом цветового пространства 100% Adobe RGB и 132% sRGB, отклонение воспроизводимого цвета Delta-E (ΔE) составляет менее 2. Этот потрясающий сенсорный дисплей NanoEdge с функцией распознавания множественного касания, обрамленный ультратонкой рамкой шириной всего 7,3 мм, занимает 83% поверхности крышки. Аудиосистема сертифицирована компанией Harman Kardon.

Ультрабук ZenBook Pro 15 заключен в компактный монолитный алюминиевый корпус, выполненный в темно-синем цвете с шлифованным рисунком из концентрических окружностей и окантовкой цвета розового золота.

Установленный в ZenBook Pro 15 литий-полимерный аккумулятор емкостью 71 Втч позволяет ультрабуку работать целый день (до 10 часов) без подзарядки. Встроенная технология быстрой зарядки помогает значительно сократить время подключения к сети электропитания.

Портативный ультрабук ZenBook Pro 15 отличается производительностью. Дисплей NanoEdge диагональю 15,6 дюйма, заключенный в ультратонкую рамку шириной всего 7,3 мм, составляет 83% поверхности крышки. ZenBook Pro 15 занимает на столе не больше места, чем обычный 14-дюймовый ноутбук. Ультрабук ZenBook Pro 15 может похвастать компактными габаритами: при толщине 18,9 мм его вес составляет 1,86 кг.

Дисплей NanoEdge ультрабука ZenBook Pro 15 поддерживает разрешение до 4K UHD (3840 x 2160 пикселей), что в 4 раза больше, чем разрешение Full-HD. Плотность экрана 282 пикселя на дюйм обеспечивает высочайшую четкость изображения: фото и видео великолепно детализированы, отлично виден даже самый мелкий шрифт. Широчайший охват цветового пространства 100% Adobe RGB и 132% пространства sRGB в сочетании с отклонением воспроизводимого цвета Delta-E менее 2 обеспечивают абсолютную точность цветопередачи.

Высококачественные стереодинамики и интеллектуальный усилитель обеспечивают в 1,4 раза большую громкость, чем у предшествующей модели ZenBook Pro, а амплитудно-частотные характеристики встроенной аудиосистемы ZenBook Pro 15 в 1,6 раз выше. В результате звук получается богатым, кристально чистым и одинаково насыщенным во всем диапазоне частот даже на высокой громкости.

Двухдиапазонный гигабитный модуль Wi-Fi стандарта 802.11ac позволяет достигать скорости передачи данных 1734 Мбит/с – это в 12 раз выше, чем у стандарта 802.11n и даже выше, чем у обычного проводного интернет-соединения. С ультрабука ZenBook Pro 15 можно вести потоковые видеотрансляции в разрешении 4K UHD. При этом зона покрытия сигнала стала шире, а соединение – стабильнее.

Ультрабук ZenBook Pro 15 оснащен сразу двумя портами USB-C с интерфейсом Thunderbolt 3, предназначенными для высокоскоростного подключения различных внешних устройств. Пропускная способность Thunderbolt 3 составляет до 40 Гбит/с, что вдвое выше, чем Thunderbolt 2 и в восемь раз выше, чем USB 3.1 Gen1. Интерфейс Thunderbolt 3 позволяет также подключать два внешних монитора с разрешением 4K UHD, что делает ультрабук ZenBook Pro 15 незаменимым рабочим инструментом для профессиональных графических дизайнеров. Ультрабук ZenBook Pro 15 также оснащен двумя портами USB 3.1 Gen2 Type-A и портом HDMI, чтобы с легкостью подключать любые периферийные устройства. Встроенный сканер отпечатка пальца позволяет быстро авторизоваться в системе всего одним касанием с помощью функции Windows Hello.